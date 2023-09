Λιβύη: 10.000 άνθρωποι αγνοούνται μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel

Οι κατακλυσμιαίες βροχές και οι πλημμύρες στην Λιβύη έχουν προκαλέσει τον θάνατο «τεράστιου» αριθμού ανθρώπων που ανέρχεται σε χιλιάδες, ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (FICR), καθώς αποκαλύπτεται σταδιακά η βιβλική καταστροφή στη χώρα.

Ο απολογισμός των θυμάτων είναι ασαφής, δήλωσε ο Τάμερ Ραμαντάν από την Τύνιδα. «Δεν έχουμε οριστικούς αριθμούς» προς το παρόν, είπε προσθέτοντας ότι «ο αριθμός των αγνοουμένων είναι κοντά στις 10.000».

Η καταιγίδα Daniel έπληξε την Κυριακή της ανατολική Λιβύη και κυρίως τις παραλιακές ζώνες της περιοχής του Τζαμπάλ αλ-Αχνταρ και την περιοχή της Βεγγάζης, όπου επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Μόνο στη Ντέρνα, την πόλη-λιμάνι όπου έσκασαν δύο φράγματα το Σαββατοκύριακο, έχουν καταμετρηθεί ήδη 1.000 νεκροί, ενώ τα τοπικά μέσα κάνουν λόγω για πάνω από 2.800 νεκρούς και περισσότερους από 7.000 αγνοούμενους.

#Libya #flood The Total Destruction of #Derna by the #DanielStorm . Witnesses said.Authorities declared a state of extreme emergency, closing schools and stores and imposing a curfew. Four major oil ports in Libya, Ras Lanuf, Zueitina, Brega and Es Sidra, were closed. pic.twitter.com/8z14jelKNh

Τρεις περιοχές της Κυρηναϊκής, της ανατολικής παράκτιας περιοχής της χώρας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση φυσικής καταστροφής λόγω των πλημμυρών και το προεδρικό συμβούλιο της Λιβύης απηύθυνε έκκληση για βοήθεια στη διεθνή κοινότητα.

Οι ανθρωπιστικές ανάγκες ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες της λιβυκής Ερυθράς Ημισελήνου, ακόμη και τις δυνατότητες της κυβέρνησης», εξήγησε. «Για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση απηύθηνε έκκληση για διεθνή βοήθεια και εμείς επίσης θα απευθύνουμε αδιάκοπα έκκληση για επείγουσα βοήθεια», είπε o ο Τάμερ Ραμαντάν.

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp