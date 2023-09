Σαρώνει και την Λιβύη η κακοκαιρία Daniel - Στους 150 οι νεκροί - Δείτε βίντεο

Στους 150 ανήλθαν οι νεκροί από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι κατακλυσμιαίες βροχές στην Λιβύη.

«Τουλάχιστον 150 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel στην Ντέρνα, στις περιοχές του Τζαμπάρ Αλ-Αχνταρ και στα προάστια του Αλ-Μαρζ» στην ανατολική Λιβύη, δήλωσε ο Μοχάμεντ Μασούντ, εκπρόσωπος της παράλληλης κυβέρνησης με έδρα την Βεγγάζη.

Thread of videos of the torrents and floods that occurred and are still occurring today in the eastern region of #Libya



The situation is catastrophic in the city of Al-Bayda in eastern Libya pic.twitter.com/ieLO3Idx7h