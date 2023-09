«Εμμονικός» και «βάναυσος» ο Ιλον Μασκ, σύμφωνα με την νέα βιογραφία του

Η πολυαναμενόμενη νέα βιογραφία του Ίλον Μασκ, η οποία κυκλοφόρησε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιγράφει ένα άνθρωπο πολύπλοκο, με εμμονή στην κατάκτηση του διαστήματος, με βάναυσες μεθόδους διαχείρισης και στερούμενο ενσυναίσθησης.

Ο Γουόλτερ Άιζακσον, γνωστός για μια σειρά επιτυχημένων βιογραφιών, κυρίως αυτή του συνιδρυτή της Apple Στιβ Τζομπς (2011), είχε άνευ προηγουμένου πρόσβαση στον ιδιόρρυθμο επιχειρηματία, από τον οποίο πήρε πολλές συνεντεύξεις.

Elon Musk's biography by @WalterIsaacson is now available!



