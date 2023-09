Ασύλληπτη καταστροφή στη Λιβύη: Φόβοι για πάνω από 2.500 νεκρούς - Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος χτυπά την Βεγγάζη

Τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι αγνοούνται από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στα ανατολικά της χώρας

Ασύλληπτη είναι η τραγωδία στη Λιβύη όπου τεράστιος ανεμοστρόβιλος χτύπησε την Βεγγάζη ενώ η κακοκαιρία Daniel προκάλεσε φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ντέρνα και πολλά χωριά στα ανατολικά της χώρας.

Strongest tornado named 'Daniel' filmed in Libya, with the epicenter in Benghazi.



Tornado Daniel caused major flooding in Greece and Bulgaria before hitting Libya.



Over 2,000 people have died in the badly affected city of Derna.



Approximately 6,000 people are missing in Derna.… pic.twitter.com/0U8VYOgCHe — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) September 12, 2023

Πληροφορίες που φτάνουν από τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2.500 νεκρούς και 7.000 αγνοουμένους.

Περισσότερα από 1.000 πτώματα έχουν περισυλλεγεί μόνο στην πόλη Ντέρνα, δήλωσε σήμερα υπουργός της κυβέρνησης στην ανατολική Λιβύη, προσθέτοντας πως δεν είναι δυνατό να γίνει αυτή τη στιγμή γνωστός ο συνολικός απολογισμός, αλλά θα είναι πολύ υψηλός.

#Libya #flood

The Total Destruction of #Derna by the #DanielStorm.

Witnesses said.Authorities declared a state of extreme emergency, closing schools and stores and imposing a curfew.

Four major oil ports in Libya, Ras Lanuf, Zueitina, Brega and Es Sidra, were closed. pic.twitter.com/8z14jelKNh — Mahmood Khan (@Mahmood88239370) September 12, 2023



Η πόλη της Ντέρνα με πληθυσμό 100.000–150.000 κατοίκους μοιάζει βομβαρδισμένη, με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν ότι η μισή πόλη έχει σβηστεί από τον χάρτη.

«Δεν υπερβάλλω όταν λέω πως το 25% της πόλης έχει εξαφανισθεί. Πολλά, πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει» είπε ο Χισέμ Σκιουάτ, υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας και μέλος της επιτροπής έκτακτης ανάγκης.

Devastating floods have left more than 2,000 people dead and thousands missing in Libya after torrential rain.



The situation in Derna is catastrophic. Part of the city has been wiped off the map. (Libyan press agency).#LibyaFloods #Lybia pic.twitter.com/gU2qtbXKRY — Remnant Man (@remnantman1) September 12, 2023

Οι εικόνες απόλυτης καταστροφής στη χώρα προκαλούν δέος.

Τρεις περιοχές της Κυρηναϊκής, της ανατολικής παράκτιας περιοχής της χώρας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση φυσικής καταστροφής λόγω των πλημμυρών και το προεδρικό συμβούλιο της Λιβύης απηύθυνε έκκληση για βοήθεια στη διεθνή κοινότητα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε απόψε.

