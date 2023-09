ΥΠΕΞ για κακοκαιρία Daniel στη Λιβύη: Συμπονουμε το λαό - Είμαστε βαθιά λυπημένοι για τις ζωές που χάθηκαν

Την συμπόνια, την αλληλεγγύη και τη βαθιά λύπη της Ελλάδας για τις ζωές που έχουν χαθεί από το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel στη Λιβύη εκφράζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ αναφέρει:

Έχοντας πληγεί επίσης από καταστροφικές #πλημμύρες,συμπονουμε το λαό της #Λιβύης & είμαστε βαθιά λυπημένοι για τόσες πολλές ζωές που χάθηκαν λόγω της #κακοκαιρίας Daniel. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους πληγέντες και μοιραζόμαστε τον πόνο με τις οικογένειες των θυμάτων

Having also been affected by devastating #floods, we sympathize with the suffering of the people of #Libya 🇱🇾 & we are deeply saddened by so many lives lost due to #StormDaniel. We express our solidarity with all those affected and share the pain with the families of the victims.