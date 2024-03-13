Το Ocean Viking, το πλοίο-ασθενοφόρο της ανθρωπιστικής οργάνωσης SOS Méditerranée, διέσωσε σήμερα, στα ανοιχτά της Λιβύης, 25 ανθρώπους που βρίσκονταν επί περίπου μία εβδομάδα σε ένα φουσκωτό σκάφος το οποίο έπλεε ακυβέρνητο.

«Οι διασωθέντες ανέφεραν ότι πολλοί άνθρωποι πέθαναν και σήμερα θεωρούνται αγνοούμενοι», σημείωσε η οργάνωση, η οποία εδρεύει στη Μασσαλία.

«Τέθηκε σε εφαρμογή ένα σχέδιο παροχής πρώτων βοηθειών για τους ναυαγούς που βρίσκονταν σε ευάλωτη ψυχολογική και σωματική κατάσταση», συνέχισε η οργάνωση. Δύο από αυτούς είχαν χάσει τις αισθήσεις τους, η κατάστασή τους θεωρήθηκε κρίσιμη και ζητήθηκε η άμεση μεταφορά τους στην ξηρά.

Η SOS Méditerranée έχει διασώσει περισσότερους από 39.000 ανθρώπους στη Μεσόγειο από το 2016. Το 2023 3.105 μετανάστες πέθαναν ή αγνοούνται αφού προσπάθησαν να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο για να φτάσουν στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, που είναι υπηρεσία του ΟΗΕ. Από τον Ιανουάριο φέτος σκοτώθηκαν ή αγνοούνται 278 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.