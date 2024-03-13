Υψηλόβαθμη τουρκική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους υπουργούς Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και 'Αμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, καθώς και τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, θα επισκεφθεί αύριο τη Βαγδάτη. Βασικό αντικείμενο στην ατζέντα είναι η αντιμετώπιση της παρουσίας της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ κατά μήκος της κοινής μεθορίου από την πλευρά του Ιράκ.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, προανήγγειλε την επίσκεψη διευκρινίζοντας ότι η αυριανή σύνοδος Τουρκίας-Ιράκ για την ασφάλεια θα πραγματοποιηθεί υπό την ίδια μορφή με την προηγούμενη στην 'Αγκυρα, πέρυσι στις 19 Δεκεμβρίου. Σύντομα, αναμένεται να ακολουθήσει και επίσκεψη στη Βαγδάτη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Στις αυριανές συνομιλίες, τα θέματα ασφάλειας και στρατιωτικής συνεργασίας θα έχουν προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη. Η ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και τα βήματα που μπορούν να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση θα τεθούν επί τάπητος» δήλωσε ο κ. Κετσελί, υπενθυμίζοντας ότι στην κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια τονίζεται ότι το PKK αποτελεί κοινή απειλή και για τις δύο χώρες. «Χαιρόμαστε που το PKK αναγνωρίζεται ως κοινή απειλή για την ασφάλεια από τις ιρακινές αρχές και το βλέπουμε ως ένδειξη της αποφασιστικότητας που αρχίζει να αναπτύσσεται στην ιρακινή πλευρά για την καταπολέμηση του PKK», συμπλήρωσε.

Η 'Αγκυρα έχει εκφράσει την αποφασιστικότητά της να τερματίσει την παρουσία του PKK στην περιοχή φέτος το καλοκαίρι και επιδιώκει κοινή δράση με τη Βαγδάτη, από την οποία έλαβε πρόσφατα θετικά μηνύματα. Το αποτέλεσμα των συνομιλιών με το Ιράκ κρίνεται σημαντικό επειδή θα ορίσει το πλαίσιο εντός του οποίου θα εξελιχθούν οι νέες επιχειρήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο βόρειο Ιράκ.

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε πρόσφατη ομιλία του είπε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει εξαλειφθεί το ΡΚΚ από το βόρειο Ιράκ, δήλωση που ερμηνεύτηκε ως προαναγγελία μιας στρατιωτικής επιχείρησης. Τη Βαγδάτη επισκέφθηκε τον περασμένο μήνα ο υπουργός 'Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ συνοδευόμενος από τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Μετίν Γκιουράκ. Στην ιρακινή πρωτεύουσα βρέθηκε προ ημερών και ο αρχηγός της ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, ενώ ο διοικητής της Γ' Στρατιάς, αντιστράτηγος Μετίν Τόκελ, ένας αξιωματικός που θεωρείται βαθύς γνώστης του Κουρδικού και έχει την επιχειρησιακή ευθύνη στην περιοχή, είχε χτες επαφές με ιρακινούς αξιωματούχους σχετικά με την ασφάλεια στη μεθόριο και εντός του ιρακινού εδάφους.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες επιχειρήσεις των τουρκικών δυνάμεων κατά του ΡΚΚ, αυτή τη φορά η 'Αγκυρα εκτιμάται ότι θα δράσει σε συντονισμό, ίσως και από κοινού με τις ιρακινές δυνάμεις. Τα προηγούμενα χρόνια η Τουρκία συνομιλούσε με την κυβέρνηση της αυτόνομης κουρδικής περιοχής του βορείου Ιράκ, ενώ αυτή τη φορά συνεννοείται με την κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ στη Βαγδάτη. Απώτερος στόχος είναι, όπως αναφέρεται, η δημιουργία μίας ζώνης ασφαλείας βάθους 30 έως 70 χλμ. εντός του ιρακινού εδάφους όπου δεν θα υπάρχει παρουσία του ΡΚΚ. Αντίστοιχη ζώνη πιέζει να δημιουργήσει η Τουρκία και στη βόρεια Συρία, δηλαδή μια ουδέτερη ζώνη που θα εκτείνεται στα σύνορά της με τη Συρία και το Ιράκ, συνολικού μήκους περίπου 1.300 χλμ., χωρίς την παρουσία των κουρδικών δυνάμεων ή οργανώσεων που τις θεωρεί απειλή για την ασφάλειά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

