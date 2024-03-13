Η Γερμανία θα πρέπει να επιστρέψει στην υποχρεωτική στράτευση των ανδρών από το 2025, δήλωσε την Τρίτη (12 Μαρτίου) ο επίτροπος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, καθώς το υπουργείο Άμυνας εργάζεται πάνω σε ένα νέο μοντέλο εμπνευσμένο από τις σκανδιναβικές χώρες.

Η Γερμανία κατήργησε την υποχρεωτική στράτευση των ανδρών πολιτών το 2011. Όμως, τώρα πλεόν η κυβέρνηση αγωνίζεται να ενισχύσει τις αμυντικές ικανότητες της Γερμανίας λόγω της απειλής της Ρωσίας και η επαναφορά της έχει έρθει πάλι στο προσκήνιο.

Η κοινοβουλευτική επίτροπος για τις Ένοπλες Δυνάμεις εξέφρασε την ελπίδα ότι μια νέα μορφή επιστράτευσης θα μπορούσε να εφαρμοστεί την επόμενη θητεία για την καταπολέμηση των ελλείψεων προσωπικού της Bundeswehr.

«Χαιρετίζω το γεγονός ότι η συζήτηση για την επιστράτευση αποκτά δυναμική», δήλωσε η Eva Högl (SPD, S&D) στους δημοσιογράφους την Τρίτη (12 Μαρτίου), καθώς παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της για την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων.

«Αν είχαμε κάτι σαν μια πρόχειρη ιδέα μέχρι το τέλος αυτής της θητείας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην επόμενη [η οποία αρχίζει το 2025], θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη», πρόσθεσε.

Τα σχόλιά της ήρθαν καθώς η ετήσια έκθεση υπογράμμισε τον αργό ρυθμό της στρατιωτικής ανάπτυξης της Γερμανίας μετά από χρόνια υποχρηματοδότησης των ενόπλων δυνάμεων της.

Το μέγεθος της Bundeswehr έχει συρρικνωθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και «ακόμη και στο δεύτερο έτος του Zeitenwende [της προσπάθειας της Γερμανίας να ανασυγκροτήσει τις ένοπλες δυνάμεις της], οι ουσιαστικές βελτιώσεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και υποδομές απέχουν ακόμη πολύ», αναφέρεται στην έκθεση.

Η Högl σημείωσε ότι η συζήτηση για την επιστράτευση είναι «εξαιρετικά επείγουσα» και πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν επίσης να ανοίξουν για τους πολίτες της ΕΕ.

Σχέδιο έως την 1η Απριλίου

Τα πρώτα βήματα για την επιστράτευση έχουν δρομολογηθεί, καθώς ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Boris Pistorius (SPD, S&D) έδωσε εντολή στο υπουργείο του να «παρουσιάσει επιλογές για ένα γερμανικό μοντέλο στρατιωτικής θητείας έως την 1η Απριλίου, το οποίο θα είναι κλιμακούμενο και θα μπορεί να συμβάλει στην ανθεκτικότητα του έθνους στο σύνολό του, ακόμη και βραχυπρόθεσμα, σε ευθυγράμμιση με την απειλή», ανέφερε το Spiegel την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, οι Högl και Pistorius θεωρούν ξεπερασμένο το προηγούμενο μοντέλο της Γερμανίας για την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία των ανδρών αποφοίτων σχολείων.

Ο Pistorius εμπνεύστηκε από το πρότυπο των σκανδιναβικών χωρών, δηλώνοντας την «αδυναμία» του στο σουηδικό μοντέλο σε ταξίδι του στη Σκανδιναβία την περασμένη εβδομάδα.

Οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναπτύξει μια σημαντική δεξαμενή εφέδρων μετά την επαναφορά της επιστράτευσης το 2017.

Με βάση ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, περίπου το ένα τέταρτο των 18χρονων Σουηδών καλείται σε ετήσιες στρατιωτικές εξετάσεις. Σε ένα μικρότερο ποσοστό προσφέρεται στη συνέχεια βασική στρατιωτική εκπαίδευση.

Ωστόσο, καθώς οι Πράσινοι και το FDP, οι εταίροι του Πιστόριους (SPD) στον συνασπισμό, είναι επιφυλακτικοί, η σημαντική πρόοδος στο θέμα αυτό κατά την τρέχουσα θητεία είναι αμφίβολη.

Οι Πράσινοι τάσσονται κατ’ αρχήν υπέρ της εκπόνησης ενός σχεδίου, αλλά θεωρούν την υποχρεωτική θητεία ως «λάθος δρόμο», δήλωσε στο RND η Sara Nanni, επικεφαλής βουλευτής του κόμματος σε θέματα άμυνας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας χρειάζονται ειδικούς και όχι αρχάριους, γεγονός που θα καθιστούσε την επιστράτευση πολύ δαπανηρή σε σχέση με τα οφέλη της, υποστήριξε η Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Renew) του FDP, πρόεδρος της επιτροπής άμυνας του κοινοβουλίου.

