Συλλυπητήρια επιστολή Καρόλου προς Λίβυους για τους χιλιάδες νεκρούς της κακοκαιρίας Κόσμος 11:58, 14.09.2023

Ο Βρετανός μονάρχης προσθέτει ότι θρηνεί μαζί με όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα και ότι μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα συνεχίζουν να προσεύχονται για όσους είδαν τις ζωές και τις περιουσίες τους να επηρεάζονται από τις «φρικτές» πλημμύρες.