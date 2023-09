Φονικές πλημμύρες στη Λιβύη: Διασώθηκαν 300 άνθρωποι που θεωρούνταν αγνοούμενοι Κόσμος 15:41, 14.09.2023 linkedin

Μετά την αποκατάσταση των δικτύων επικοινωνίας στην Ντέρνα, ομάδες διάσωσης μπόρεσαν να σώσουν πάνω από 300 αγνοούμενους