Πλημμύρες και αναταραχή στη Λιβύη: Ένας θανατηφόρος συνδυασμός

Η διχασμένη χώρα της βόρειας Αφρικής μετά από χρόνια ανομίας, ένοπλων συγκρούσεων και εμφύλιου σπαραγμού δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μία φυσική καταστροφή αφού οι δύο αντίπαλες, παράλληλες κυβερνήσεις της Λιβύης δεν μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και συντονισμένα.