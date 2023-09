Φόβοι για πάνω από 20.000 νεκρούς στη Λιβύη - Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την καταστροφή Κόσμος 19:40, 14.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τα αραβικά μέσα ενημέρωσης εκφράζονται φόβοι ότι οι νεκροί θα ξεπεράσουν τις είκοσι χιλιάδες από το πέρασμα της καταιγίδας Daniel στη χώρα