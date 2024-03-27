Γερμανικά δημοσιεύματα: «Η Κωνσταντινούπολη κρίνει το πολιτικό μέλλον του Ερντογάν»

Η Κωνσταντινούπολη κρίνει το πολιτικό μέλλον του Ερντογάν αναφέρει γερμανικό δημοσίευμα. Σε ανάλυση του ανταποκριτή του Γερμανικού Δημοσιογραφικού Δικτύου (RND), Γκερντ Χέλερ, διαβάζουμε: «Αν και το όνομά του δεν υπάρχει σε κανένα ψηφοδέλτιο, […] ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι αυτός που κυριαρχεί στον εκλογικό αγώνα. Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια είναι ο άνθρωπος που καθορίζει τη μοίρα της χώρας. Και υπάρχει λόγος που ο 70χρονος καταβάλλει τόσο μεγάλες προσπάθειες: την Κυριακή διακυβεύεται το πολιτικό του μέλλον στην κορυφή του κράτους».



Ο νυν δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως, ο 52χρονος Εκρέμ Ιμάμογλου, «αποτελεί έναν από τους πλέον ταλαντούχους πολιτικούς της χώρας. Τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό δίκτυο στην Κωνσταντινούπολη, φαίνεται ικανός και είναι δημοφιλής. Και εάν καταφέρει να διατηρήσει το δημαρχείο του, αυτό θα μπορούσε να του επιτρέψει να ανέβει ακόμη ψηλότερα. Διότι τότε θα μπορούσε να διεκδικήσει την προεδρία του CHP και να κατέβει έτσι ως υποψήφιος του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στις επόμενες προεδρικές εκλογές. […] Με τα σημερινά δεδομένα ο Ιμάμογλου φαίνεται ως ο μοναδικός αντίπαλος που θα μπορούσε πραγματικά να απειλήσει τον Ερντογάν σε εθνικό επίπεδο.



Την εκθρόνισή του φιλοδοξεί να πετύχει ο Μουράτ Κουρούμ, μέχρι πέρυσι υπουργός Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Κλιματικής Αλλαγής στο υπουργικό συμβούλιο του Ερντογάν. Ο 47χρονος πολιτικός μηχανικός, όμως, δεν ξεσηκώνει ιδιαίτερα τον κόσμο στις συγκεντρώσεις – κάτι που αναλαμβάνει να κάνει ο ίδιος ο Ερντογάν», επισημαίνει ο Χέλερ.



Κατά το χρόνια διακυβέρνησης του Ερντογάν η τουρκική κυβέρνηση έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εν γένει υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών. Ωστόσο για τους υποστηρικτές του Ερντογάν «αυτά δεν αποτελούν πρόβλημα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ερευνητικού ινστιτούτου Konda το 54% των Τούρκων ηλικίας 18 έως 30 ετών θεωρεί “δίκαιο” το να φυλακίζονται πολιτικοί της αντιπολίτευσης, όπως ο πρώην επικεφαλής του κουρδικού κόμματος HDP, ή πολιτικοί ακτιβιστές, όπως ο Οσμάν Καβάλα. Αυτό δείχνει και πόσο πολύ έχει καταφέρει ο Ερντογάν να χειραγωγήσει τη νοοτροπία των πολιτών κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες», σχολιάζει ο Γερμανός ανταποκριτής.



Ενόψει της καθοριστικής αναμέτρησης στην Κωνσταντινούπολη «οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν κάποιον ξεκάθαρο νικητή. Σε κάποιες προηγείται οριακά ο Ιμάμογλου και σε άλλες ο Κουρούμ. Ο τελευταίος θα μπορούσε πάντως να επωφεληθεί από το γεγονός ότι η αντιπολίτευση είναι διχασμένη. […] Αφ’ ότου έχασε στις περσινές κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές, η συμμαχία της αντιπολίτευσης διαλύθηκε. […] Και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τον Ερντογάν να ανακαταλάβει την Κωνσταντινούπολη – και να εδραιώσει έτσι ακόμη περισσότερο την εξουσία του».

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

