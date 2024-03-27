Ατύχημα σημειώθηκε στις 18 Μαρτίου σε χρυσωρυχείο της περιφέρειας Αμούρ στη ρωσική Άπω Ανατολή, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν μέσα στις στοές, σε βάθος περίπου 125 μέτρων, 13 εργάτες που ειδικεύονται στη διάνοιξη σηράγγων.

Το ατύχημα προκλήθηκε έπειτα από κατάρρευση βράχου και έκτοτε οι εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Τις προηγούμενες ημέρες, το ρωσικό υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών είχε ανακοινώσει ότι το χρυσωρυχείο είχε προφανώς πλημμυρίσει.

Σήμερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι οι περισσότερες προσπάθειες διάσωσης ανεστάλησαν, εξαιτίας φόβων για νέα κατάρρευση.

Σε ανακοίνωσή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών αναφέρει ότι συνεργεία θα εξετάσουν τα υδάτινα αποθέματα που εντοπίστηκαν στον πάτο τεσσάρων πηγαδιών.

«Αυτό θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το βάθος του χρυσωρυχείου και να λάβουμε απόφαση για περαιτέρω εργασίες», προστίθεται.

Το χρυσωρυχείο ονομάζεται Pionnier και βρίσκεται σε μια σχετικά απομακρυσμένη περιοχή, στο ανατολικό άκρο της Ρωσίας περίπου 5.300 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας, και είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας.

Τα ατυχήματα σε ορυχεία στη Ρωσία είναι συχνά και πολλές φορές συνδέονται με τη χαλαρή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, την κακή διαχείριση, τη διαφθορά ή τον παρωχημένο εξοπλισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

