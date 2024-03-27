Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η ικανοποίηση των Βρετανών με το σύστημα δημόσιας υγείας NHS έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με νεότερη σφυγμομέτρηση.

Όπως προκύπτει από την τακτική μέτρηση Βρετανικών Κοινωνικών Στάσεων, κατά το 2023 μόνο το 24% των πολιτών σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία δήλωνε ικανοποιημένο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με το 52% να είναι μη ικανοποιημένο.

Ως κύριες αιτίες της δυσαρέσκειας επισημαίνεται η δυσκολία εύρεσης ραντεβού στους συνοικιακούς γενικούς γιατρούς (GP) της πρώτης βαθμίδας περίθαλψης και η ακόμα μεγαλύτερη αναμονή για νοσοκομειακή θεραπεία.

Σε ιστορικά χαμηλά ή κοντά σε αυτά βρίσκονται τα επιμέρους ποσοστά ικανοποίησης με την περίθαλψη στις μονάδες επειγόντων και ατυχημάτων, με την οδοντιατρική περίθαλψη και με την κοινωνική περίθαλψη, τομέα τον οποίο μόνο το 13% των πολιτών θεωρεί ικανοποιητικό ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το επίπεδο ικανοποίησης ήταν μειωμένο κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, πέφτοντας στο χαμηλότερο ποσοστό από το 1983, όταν άρχισε η σχετική μέτρηση.

Το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης με το NHS, της τάξης του 70%, καταγράφηκε το 2010, δηλαδή τη χρονιά που η εξουσία παραδόθηκε από τους Εργατικούς στους Συντηρητικούς, οι οποίοι εφάρμοσαν πολιτικής οικονομικής λιτότητας.

Από το 2020 και μετά το ποσοστό ικανοποίησης έχει μειωθεί κατά 29 ποσοστιαίες μονάδες. Σύμφωνα με την ανάλυση που συνοδεύει τη μέτρηση, «μια δεκαετία συμπιεσμένης χρηματοδότησης και χρόνιων ελλείψεων εργατικού δυναμικού, την οποία ακολούθησε μια παγκόσμια πανδημία, έχει αφήσει το NHS σε διαρκή κατάσταση κρίσης».

Στο ερώτημα ποιες θα έπρεπε να ήταν οι κορυφαίες προτεραιότητες για βελτίωση του NHS οι περισσότεροι απάντησαν να γίνουν πιο εύκολα τα ραντεβού με τους GP (52%) και να αυξηθεί το έμψυχο δυναμικό του συστήματος υγείας (51%).

Παρόλα αυτά, στο ίδιο υψηλό επίπεδο παραμένει η υποστήριξη των ιδρυτικών αρχών του NHS, δηλαδή το να παραμείνει άνευ χρεώσεων για όσους το χρειάζονται, να είναι διαθέσιμο σε όλους και πρωτίστως χρηματοδοτούμενο μέσω των καταβληθέντων φόρων.

Το 84% των πολιτών θεωρεί πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποχρηματοδότησης της δημόσιας υγείας, με το 48% να στηρίζει την αύξηση φόρων ώστε να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό.

