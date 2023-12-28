Λιβερία: Φόβοι για τουλάχιστον 40 νεκρούς στην έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα

Οι αρχές της Λιβερίας φοβούνται πως έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άνθρωποι εξαιτίας έκρηξης βυτιοφόρου με καύσιμα στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών της αφρικανικής χώρας.

Το δυστύχημα έγινε το βράδυ προχθές Τρίτη στην κοινότητα Τοτότα, 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την πρωτεύουσα Μονρόβια. Το φορτηγό βγήκε από τον δρόμο κι έπεσε σε τάφρο προτού εκραγεί.

Ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων είναι δύσκολο να εξακριβωθεί λόγω της κατάστασης μεγάλου αριθμού των πτωμάτων, όμως θεωρείται πιθανό πως «έχασαν τη ζωή τους πάνω από 40 άνθρωποι», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο Φράνσις Κάτε, σε λιβεριανό τηλεοπτικό σταθμό.

Ο Δρ. Κάτε πρόσθεσε πως οι ομάδες του «πάνε πόρτα-πόρτα για να εξακριβώσουν τον αριθμό των αγνοουμένων» αφότου έγινε η καταστροφή.

Η αστυνομία ανέφερε αρχικά πως υπήρχαν 15 νεκροί και 30 τραυματίες. «Πολλοί άνθρωποι κάηκαν», δήλωσε ο εκπρόσωπός της, ο Πρινς Μάλμπα.

Σύμφωνα με τον Μάλβιν Σακόρ, άλλον αξιωματικό της αστυνομίας, η έκρηξη έγινε καθώς περίοικοι συγκεντρώθηκαν στον τόπο όπου είχε γίνει το ατύχημα για να μαζέψουν καύσιμο.

«Είχε ανέβει στο φορτηγό κόσμος για να πάρει καύσιμο. Κάποιοι είχαν μαζί τους σιδηρολοστούς και χτύπαγαν το βυτιοφόρο» για να ανοίξουν τρύπες από την οποία θα έβγαινε καύσιμο για να το μαζέψουν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άαρον Μασακουά, που είπε πως ήταν αυτόπτης μάρτυρας.

Ο οδηγός του φορτηγού «τους έλεγε να μην ανέβουν στο βυτίο» και να «σταματήσουν» να το χτυπούν, πρόσθεσε.

Η Δρ. Σίνθια Μπλαπού, αξιωματούχος της υπηρεσίας υγείας, μίλησε χθες στην εφημερίδα Front Page Africa για «ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση, ανάμεσά τους παιδιά και έγκυο, συνολικά 36 ανθρώπους».

