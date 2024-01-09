Τρία μέλη της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε στοχευμένο χτύπημα στο όχημά τους στην πόλη Ghandouriyeh στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν τις επιχειρήσεις της οργάνωσης.

Οι πηγές δεν ανέφεραν τα ονόματα των νεκρών.

Το Ισραήλ φέρεται να σκότωσε έναν ανώτατο διοικητή της Χεζμπολάχ σε επίθεση στο νότιο Λίβανο χθες.



Δεν υπάρχει ακόμα επίσημο σχόλιο από το Ισραήλ για τη χθεσινή επιχείρηση, αν και ο υπουργός Εξωτερικών, Ισραήλ Κατς, δήλωσε χωρίς περιστροφές στο δίκτυο Channel 14 χθες το βράδυ ότι το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από αυτήν.

Η Χεζμπολάχ απάντησε με επίθεση κατά κέντρου της ισραηλινής στρατιωτικής διοίκησης στο βόρειο Ισραήλ.

Η λιβανική σιιτική οργάνωση ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε επίθεση με εκρηκτικά drones κατά του κέντρου της ισραηλινής στρατιωτικής διοίκησης στην Σάφεντ, απαντώντας στις ισραηλινές επιθέσεις κατά τις οποίες σκοτώθηκαν ο υπαρχηγός της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι στην νότια Βηρυτό την περασμένη εβδομάδα και ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Ουισάμ Ταουίλ χθες.

Είναι η πρώτη φορά που το ισραηλινό στρατιωτικό κέντρο δέχεται επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την επίθεση, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα ή ζημίες.

Πηγή: skai.gr

