Εξηγήσεις από την COSCO ζητά το Ισραήλ, μετά από δημοσιεύματα ότι οι Κινέζοι φέρονται να σταματούν τις παραδόσεις εμπορευμάτων στη χώρα, καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.



Το ισραηλινό Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι προσπαθεί να διευκρινίσει την απόφαση της κινεζικής ναυτιλιακής εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

«Η Διοίκηση Ναυτιλίας και Λιμένων συνεργάζεται με τις αρμόδιες πλευρές για να διευκρινίσει την ανακοίνωση της κινεζικής ναυτιλιακής εταιρείας να σταματήσει να ταξιδεύει προς το Ισραήλ», αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών σε απάντηση ερωτήματος του πρακτορείου Reuters.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.