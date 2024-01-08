Λογαριασμός
Kίνδυνος ανάφλεξης: Νεκρό ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολάχ από ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο

Το όχημά του δέχθηκε πύραυλο και τυλίχθηκε στις φλόγες στο νότιο Λίβανο - Λιβανέζος αξιωματούχος προειδοποίησε για ανάφλεξη στην περιοχή

Τον θάνατο ηγετικού στελέχους της Χεζμπολάχ από ισραηλινό πλήγμα εντός λιβανικού εδάφους ανακοίνωσαν λιβανικές πηγές. Το όχημά του δέχθηκε πύραυλο και τυλίχθηκε στις φλόγες στα νότια τς χώρας. 

Οι λιβανικές πηγές αναφέρουν ότι το θύμα ήταν διοικητής της ειδικής δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ, παραδεχόμενοι ότι πρόκειται για ένα «οδυνηρό» πλήγμα.

Πρόκειται για τον Βισάμ αλ Ταγουίλ, τον αναπληρωτή επικεφαλής της μονάδας Radwan. Λένε ότι αυτός και ένα άλλο μέλος της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητό τους χτυπήθηκε σε επίθεση στο λιβανέζικο χωριό Majdal Selm.


«Πρόκειται για ένα πολύ οδυνηρό χτύπημα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Reuters μια από τις πηγές ασφαλείας της χώρας. Ένας άλλος προειδοποίησε για ανάφλεξη στην περιοχή. 

Ο διοικητής «είχε ηγετικό ρόλο στη διαχείριση των επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ στο νότο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος ασφαλείας ζητώντας την ανωνυμία του για λόγους ασφαλείας, προσθέτοντας ότι «σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή με στόχο το αυτοκίνητό του στο νότο».

Έως στιγμής, οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για την επίθεση. 

