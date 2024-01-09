Βίντεο - παραδείγματα με το αντισεισμικό «μυστικό» της ιαπωνικής αρχιτεκτονικής έχουν γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα.



Τα ιαπωνικά κτίρια χρησιμοποιούν ρουλεμάν «σεισμικής απομόνωσης», βασισμένα στην αδράνεια για τη βέλτιστη προστασία από σεισμούς.

Η διαδικασία που ονομάζεται «σεισμική απομόνωση» έχει ως στόχο να μειωθεί η ενέργεια που μεταφέρεται στο όλο οικοδόμημα. Τα κτίρια τοποθετούνται πάνω σε «σεισμικά αμορτισέρ», που μπορεί να είναι και μπλοκ από καουτσούκ, ώστε να απορροφούν τις σεισμικές δονήσεις.



Σημειώνεται ότι ο σεισμός 7,6 Ρίχτερ, που έπληξε την 1η Ιανουαρίου την κεντρική Ιαπωνία, στοίχισε τη ζωή σε 202 ανθρώπους, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τις αρχές του νομού Ισικάουα. Ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ της 6ης Φεβρουαρίου που σημειώθηκε στην Τουρκία στοίχισε τη ζωή σε 50,783 ανθρώπους.

Japanese buildings Conventional and anti seismic foundation animation of a building pic.twitter.com/TT0nAdLbUE — Mansour (@Mansour1764695) January 6, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.