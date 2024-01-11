Λίβανος: Ένας άμαχος σκοτώθηκε από οβίδα στην αυλή του σπιτιού του

Ένας άμαχος σκοτώθηκε σήμερα από οβίδα που έπεσε στην αυλή του σπιτιού του, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Κάφαρ Κίλα στον νότιο Λίβανο, αποδίδοντας το πλήγμα στο ισραηλινό πυροβολικό. Ο νεαρός άνδρας «σκοτώθηκε από οβίδα του ισραηλινού πυροβολικού ενώ βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του», δήλωσε ο δήμαρχος Χασάν Σέγετ. Το θύμα ήταν άμαχος και δεν είχε σχέση με οποιαδήποτε παράταξη ή κίνημα, σημείωσε (σ.σ. υποδηλώνοντας ότι δεν ήταν μέλος της Χεζμπολάχ).

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μετέδωσε τον θάνατο ενός αμάχου, ονόματι Χασάν Αλί Ταουίλ, «από οβίδα του ισραηλινού πυροβολικού, η οποία έπεσε κοντά στο σπίτι του» στην Κάφαρ Κίλα.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα. Στο διάστημα αυτό, στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί 188 άνθρωποι – εκ των οποίων 141 ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ και περισσότεροι από 20 ήταν άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων τριών δημοσιογράφων – σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). Το Ισραήλ αριθμεί 14 νεκρούς, εκ των οποίων εννέα ήταν στρατιώτες.

Οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί μετά την επίθεση της 2ας Ιανουαρίου στα νότια προάστια της Βηρυτού, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο Σάλεχ αλ Αρούρι – δεύτερος στην ιεραρχία της Χαμάς – και άλλα έξι μέλη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. Η επίθεση αποδόθηκε στο Ισραήλ, το οποίο όμως ουδέποτε ανέλαβε την ευθύνη.

Εν μέσω φόβων για εξάπλωση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αρκετοί αξιωματούχοι κυβερνήσεων έχουν επισκεφθεί τον Λίβανο, απευθύνοντας εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και αναζήτηση διπλωματικής λύσης στην κρίση. Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία επισκέφθηκε σήμερα τη Βηρυτό, τόνισε ότι «όλες οι πλευρές πρέπει να αποτρέψουν μια περαιτέρω κλιμάκωση κατά μήκος της Μπλε Γραμμής» που χάραξε ο ΟΗΕ και οριοθετεί τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, αναφέρει η γερμανική πρεσβεία στη Βηρυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.