Ουκρανία: Τουλάχιστον 10 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στo Telegram, δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης το βράδυ της Τετάρτης. Μεταξύ των τραυματιών είναι δημοσιογράφοι τουρκικού δικτύου, οι οποίοι διέμεναν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, συμπλήρωσε.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής για να σβήσουν τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο κτίριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

