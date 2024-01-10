Viral έχει γίνει ένα βίντεο στα social media, στο οποίο 6 φυσιολογικοί άντρες αντιμετωπίζουν την υπέρτατη πρόκληση: να τραγουδήσουν Mariah Carey, στο εμβληματικό κομμάτι της Living without you

Το βίντεο έχει ήδη 384 χιλ. προβολές και η λεζάντα «προσπάθησε να μην γελάσεις» είναι απόλυτα σωστή.

Πηγή: skai.gr

