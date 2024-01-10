Viral έχει γίνει ένα βίντεο στα social media, στο οποίο 6 φυσιολογικοί άντρες αντιμετωπίζουν την υπέρτατη πρόκληση: να τραγουδήσουν Mariah Carey, στο εμβληματικό κομμάτι της Living without you
Το βίντεο έχει ήδη 384 χιλ. προβολές και η λεζάντα «προσπάθησε να μην γελάσεις» είναι απόλυτα σωστή.
Πηγή: skai.gr
- Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Το instagram story της εγγονής του Μαρίας Ολυμπίας, ένα χρόνο μετά τον θάνατό του
- Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία θα υπογράψουν μνημόνιο για τη σύσταση ναυτικής ομάδας εξουδετέρωσης ναρκών στη Μαύρη Θάλασσα
- Μπρετόν: Ο Τραμπ είχε πει ότι δεν θα βοηθούσε την Ευρώπη σε περίπτωση πολέμου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.