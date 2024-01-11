Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανέφερε ότι ελικόπτερό του «συνετρίβη κατά την προσγείωση» χθες Τετάρτη σε περιοχή της κεντρικής Σομαλίας, πιθανολογώντας ότι επιβαίνοντες απήχθησαν από μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Σεμπάμπ.

Το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά εννέα άνθρωποι, «συνετρίβη κατά την προσγείωση» περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ντουσαμαρέμπ, πρωτεύουσας της πολιτείας Γκαλμουντούγκ, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα του ΟΗΕ που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το ατύχημα συνέβη σε περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Σεμπάμπ και πιθανολογείται ότι έξι επιβαίνοντες απήχθησαν, «αν και αυτό δεν μπορεί να επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ένας εκ των επιβαινόντων σκοτώθηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν σε άγνωστη τοποθεσία, αναφέρει το υπόμνημα. Διευκρινίζεται ότι οι επιβαίνοντες δεν ήταν μέλη της αποστολής του ΟΗΕ, χωρίς να αναφέρονται οι εθνικότητές τους.

Ερωτηθείς για αυτήν την υπόθεση, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε «περιστατικό» με ελικόπτερο που είχε μισθώσει ο ΟΗΕ «στην Γκαλμουντούγκ της Σομαλίας». Καταβάλλονται προσπάθειες, είπε σε δημοσιογράφους στη Νέας Υόρκη, συμπληρώνοντας πως «για το καλό όλων των επιβαινόντων, δεν πρόκειται να πούμε τίποτα περισσότερο σε αυτό το στάδιο».

Σε άλλο σημείωμα που εστάλη σε υπηρεσία του ΟΗΕ στη Σομαλία, με την οποία επικοινώνησε το AFP, αναφέρεται ότι «ένα τραγικό περιστατικό που αφορά τη συντριβή ελικοπτέρου» σημειώθηκε στην Γκαλμουντούγκ, αλλά οι επιβαίνοντες δεν ανήκαν στο προσωπικό του ΟΗΕ.

Τους τελευταίους μήνες, ο σομαλικός στρατός έχει ανακτήσει τον έλεγχο αρκετών περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Αλ Σεμπάμπ. Η τζιχαντιστική οργάνωση, η οποία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Αλ Κάιντα, διεξάγει εδώ και 16 χρόνια ένοπλο αγώνα κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας, που υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, με σκοπό να την ανατρέψει και να επιβάλλει στη χώρα τη δική της ακραία εκδοχή του ισλαμικού νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

