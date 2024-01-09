Μετά από μέρες έντονου παρασκηνίου, το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι ο νυν υπουργός Παιδείας Γκαμπριέλ Ατάλ είναι ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας στη θέση της παραιτηθείσας Ελιζαμπέτ Μπορν. Είναι 34 ετών και ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός που είχε η χώρα.

Διετέλεσε κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπουργός Προϋπολογισμού και υπουργός Παιδείας στις κυβερνήσεις του Εμανουέλ Μακρόν και είναι ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός. Ο προηγούμενος ήταν ο Λοράν Φαμπιούς, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός επί προεδρίας Μιτεράν σε ηλικία 37 ετών το 1984.

Ποιος είναι ο Γκαμπριέλ Ατάλ



Ο Γκαμπριέλ Ατάλ (γεννημένος στις 16 Μαρτίου 1989 στο Κλαμάρτ) είναι Γάλλος πολιτικός του κόμματος της Αναγέννησης του Μακρόν.

Μεγάλωσε στο 13ο και 14ο διαμέρισμα (περιφέρεια) του Παρισιού με τρεις αδελφές. Ο πατέρας του, Ιβ Ατάλ, ήταν δικηγόρος και παραγωγός κινηματογράφου.

Ο Ατάλ είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος και έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τον ευρωβουλευτή του κόμματος Αναγέννηση, Στεφάν Σεζουρνέ.

Οι πρώτες αντιδράσεις



Οι πρώτες αντιδράσεις υπήρξαν θετικές από την κυβερνητική παράταξη, και αρνητικές από την αντιπολίτευση. Ο αριστερός πολιτικός Ζαν-Λυκ Μελανσόν δήλωσε σαρκαστικά ότι ο Ατάλ ξαναβρήκε τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και ότι η θέση του πρωθυπουργού καταργήθηκε, ενώ ο ακροδεξιός πολιτικός Eρίκ Ζεμούρ δήλωσε ότι ένας μακρόνιστής αντικαθιστά μία μακρονίστρια.

