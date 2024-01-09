Σε πολυτελές θέρετρο στο Μεξικό εντόπισαν οι παπαράτσι τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον να κάνει διακοπές, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τις αποκαλύψεις για την σχέση του με τον παιδόφιλο – προαγωγό Τζέφρι Επστάιν .

Ο Μπιλ Κλίντον – ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα για «τραπέζια» στην Καραϊβική – εθεάθη μαζί με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ και την σύζυγό του στο Four Seasons Resort στο Ταμαρίντο.

Ο φωτογραφικός φακός της NYP τον «έπιασε» χαλαρό, με εμπριμέ κοντομάνικο πουκάμισο και καπέλο panama, πάνω σε ένα αυτοκινητάκι golf – ωστόσο η Χίλαρι Κλίντον δεν φαίνεται να τον συνόδευε στις διακοπές καθώς δεν είναι σε καμία φωτογραφία.

Bill Clinton spotted with Calif. Gov Gavin Newsom in Mexico during release of Epstein docs https://t.co/PlJjT9BGZJ pic.twitter.com/H6ent82Rlt — New York Post (@nypost) January 9, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έμενε σε μια βίλα που ήταν προσβάσιμη μόνο με ιδιωτικό μονοπάτι και η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ φρόντισε να μην πλησιάσει κανείς από τους άλλους επισκέπτες του ξενοδοχείου σε αυτό το σημείο.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.