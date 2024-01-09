Λογαριασμός
Πρώτη δημόσια εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον μετά τη λίστα του Επστάιν - «Χαλάρος» στο Mεξικό (φωτογραφίες)

Διακοπές σε πολυτελές θέτερο κάνει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ , χωρίς την Χίλαρι 

bill clinton

Σε πολυτελές θέρετρο στο Μεξικό εντόπισαν οι παπαράτσι τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον να κάνει διακοπές, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τις αποκαλύψεις για την σχέση του με τον παιδόφιλο – προαγωγό Τζέφρι Επστάιν . 

Ο Μπιλ Κλίντον – ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα για «τραπέζια» στην Καραϊβική – εθεάθη μαζί με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ και την σύζυγό του στο  Four Seasons Resort στο Ταμαρίντο. 

Ο φωτογραφικός φακός της NYP τον «έπιασε» χαλαρό, με εμπριμέ κοντομάνικο πουκάμισο και καπέλο panama, πάνω σε ένα αυτοκινητάκι golf – ωστόσο η Χίλαρι Κλίντον δεν φαίνεται να τον συνόδευε στις διακοπές καθώς δεν είναι σε καμία φωτογραφία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έμενε σε μια βίλα που ήταν προσβάσιμη μόνο με ιδιωτικό μονοπάτι και η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ φρόντισε να μην πλησιάσει κανείς από τους άλλους επισκέπτες του ξενοδοχείου σε αυτό το σημείο. 

