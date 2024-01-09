Εκατοντάδες οχήματα εγκλωβίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε και σήμερα το πρωί στους δρόμους της περιοχής του Παρισιού από το χιόνι και τον πάγο, καθώς η Γαλλία αντιμετωπίζει κύμα ψύχους.

Έως και «1.000 οχήματα», βαρέα και ΙΧ, εγκλωβίστηκαν «όταν έπεσε η νύχτα» και στη συνέχεια «800» τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών Κλεμάν Μπον.

Το ζήτημα «επιλύεται», διαβεβαίωσε ο Μπον στο ραδιοφωνικό δίκτυο RMC, διευκρινίζοντας ότι στις αρχές του πρωινού εξακολουθούσαν να βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 400 οχήματα.

Οι δυσκολίες αφορούν ιδιαιτέρως τον αυτοκινητόδρομο Α13 που συνδέει το Παρίσι με την Νορμανδία στις ακτές του Ατλαντικού. Ο αυτοκινητόδρομος αναμενόταν να παραμείνει κλειστός όλο το πρωινό στην κυκλοφορία σε τμήμα περίπου 10 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας.

Ο υπουργός ανέφερε επίσης περίπου «εκατό» ατυχήματα «άνευ σοβαρότητας» που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας και πρόσθεσε ότι τα προβλήματα επικεντρώνονται «στους δρόμους».

Το ψύχος επιδεινωνόταν σήμερα στη βορειοανατολική Γαλλία και στην Κεντρική Οροσειρά και έξι διαμερίσματα της βορειοδυτικής Γαλλίας τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω του χιονιού και του πάγου για μια μέρα που αναμένεται ότι θα είναι η πιο κρύα της εβδομάδας στη χώρα.

Σήμερα η αισθητή θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ -5°C και -10°C σε περίπου το ένα τρίτο του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος πλημμυρών στον βορρά, ο οποίος έχει ήδη πληγεί από πλημμύρες τις τελευταίες εβδομάδες.

Χθες, Δευτέρα, ο υφυπουργός Στέγασης Πατρίς Βεργκριέτ ανακοίνωσε την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων ευρώ για την παροχή προσωρινών καταλυμάτων και σημείωσε ότι ξεκίνησε το σχέδιο «μεγάλο ψύχος» «από το σύνολο των νομών» που αφορά, σε συνεργασία με την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France.

Ωστόσο η σημερινή κατάσταση δεν πληροί τα κριτήρια ενός «κύματος ψύχους», το οποίο ορίζεται στη Γαλλία ως ένα διαρκές και εκτεταμένο κύμα ψύχους (τουλάχιστον τριών ημερών) συμπεριλαμβανομένης μιας ημέρας κατά την οποία η μέση θερμοκρασία (εθνικός θερμικός δείκτης) πέφτει κάτω των -2 βαθμών Κελσίου. Από αύριο, Τετάρτη, αναμένεται αργή άνοδος της θερμοκρασίας. Ωστόσο οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

