Υποψήφιος βουλευτής ο Βέλγος εισαγγελέας που «έτρεξε» την υπόθεση Qatargate

Ο πρώην δικαστής της υπόθεσης «Qatargate», ο Μισέλ Κλεζ, θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές στο Βέλγιο τον Ιούνιο του 2024.

O 68χρονος Μισέλ Κλεζ παραιτήθηκε από την υπόθεση Qatargate τον Ιούνιο του 2023 για λόγους σύγκρουσης συμφερόντων, πρόσφατα βγήκε στη σύνταξη και τώρα αποφάσισε να αναμειχθεί με τη βελγική πολιτική.

«Ο πρώην ανακριτής του Qatargate, τώρα συνταξιούχος, θα είναι ο τρίτος υποψήφιος για τη Βουλή» ανακοίνωσε το κόμμα του «Défi» σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Θα είναι υποψήφιος ομοσπονδιακός βουλευτής στην τρίτη θέση στη λίστα Défi στις Βρυξέλλες. Το κόμμα Défi (Democrate Federaliste Independent) τοποθετείται στο κέντρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο λόγος που παραιτήθηκε ο Μισέλ Κλεζ από την υπόθεση Qatargate είναι ότι ο γιος του και ο γιος της εμπλεκόμενης στην υπόθεση, βελγίδας ευρωβουλευτή Μαρί Αρενά, είχαν μαζί εταιρεία ιατρικής κάνναβης από το 2018. Τον περασμένο Ιούλιο οι βελγικές Αρχές βρήκαν στο σπίτι του γιού της Μαρί Αρενά 280.000 ευρώ σε μετρητά.

Η Μαρί Αρενά μέχρι σήμερα δεν έχει ανακριθεί από τις βελγικές Αρχές, παρά τις σχέσεις της με τον φερόμενο ως «εγκέφαλο» της υπόθεσης Αντόνιο Παντσέρι.

Η εισαγγελία Βρυξελλών δεν έχει υποβάλει αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρθεί η ασυλία της, όπως έκανε με τους ευρωβουλευτές Ταραμπέλα και Κοτσολίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

