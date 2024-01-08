Το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται σε δικαστικό έγγραφο που αφορά την υπόθεση Έπσταιν, τον οποίο κατονομάζει η Σάρα Ράνσομ , η οποία, μάλιστα, σε άλλες περιπτώσεις εμπλεκόμενων στην υπόθεση, αναφέρει ότι ο Έπσταιν μαγνητοσκοπούσε σε ερωτικές πράξεις τον πρίγκιπα Άντριου, τον Ρίτσαρντ Μπράνσον και τον Μπιλ Κλίντον.

Στο όνομα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ γίνεται αναφορά σε ηλεκτρονικό μήνυμα της Σάρα Ράνσομ, η οποία έχει κατηγορήσει τον Επστάιν για σεξουαλική επίθεση, στην αρθρογράφο Μορίν Κάλαχαν.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στο μήνυμα η Ράνσομ φέρεται να γράφει «μία άλλη φίλη… ήταν ένα από τα πολλά κορίτσια που είχαν σεξουαλικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ… Μου εκμυστηρεύτηκε την περιστασιακή «φιλία» της με τον Ντόναλντ. Ο κ. Τραμπ έδειχνε σίγουρα να έχει κάτι μαζί της και μου είπε πώς συνέχιζε να μιλάει για το πόσο του άρεσαν οι σκανδαλώδεις θηλές της»,

Στο ίδιο έγγραφο η ίδια φέρεται να συνεχίζει «Γνωρίζω ακόμη ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον Τραμπ στην έπαυλη του Τζέφρι στη Νέα Υόρκη σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς μια φορά συνάντησα την Τζεν για καφέ, λίγο πριν συναντήσει τον Τραμπ και τον Επστάιν μαζί στην έπαυλή του».

Ο Στίβεν Τσανγκ διέψευσε τους ισχυρισμού και απάντησε ότι «Αυτές οι αβάσιμες κατηγορίες έχουν αποσυρθεί πλήρως, διότι είναι απλώς ψευδείς και δεν έχουν καμία βάση». Έως τώρα, ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα σχετικά με την υπόθεση του Επστάιν.

Πάντως, η Ράνσομ είχε αργότερα ανακαλέσει όλους τους ισχυρισμούς της για τον Επστάιν και άλλους.

«Μίλησα με την οικογένειά μου εκτενώς σήμερα το πρωί και θα ήθελα να ανακαλέσω όλα όσα σας είπα και να απομακρυνθώ από αυτό», ανέφερε η Ράνσομ σε ένα από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνονται στο έγγραφο.

Η Σάρα Ράνσομ επίσης αναφέρει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν μαγνητοσκοπούσε κρυφά σεξουαλικές κασέτες με τον πρίγκιπα Άντριου, τον Ρίτσαρντ Μπράνσον και τον Μπιλ Κλίντον, αναφέρει η Daily Mail.

Σε έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, η Ράνσομ σημείωνε: «Όταν η φίλη μου είχε σεξουαλική επαφή με τον Κλίντον, τον πρίγκιπα Άντριου και τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο Τζέφρι σε κάθε περίπτωση είχε βιντεοσκοπήσει τις επαφές».

Πρόσθετε η ίδια ότι «Δόξα τω Θεώ, [η φίλη μου] κατάφερε να αποκτήσει κάποια πλάνα από τις κασέτες σεξ, στις οποίες αναγνωρίζονται καθαρά τα πρόσωπα του Κλίντον, του πρίγκιπα Άντριου και του Μπράνσον που είχαν σεξουαλική επαφή μαζί της. Αρκετά απογοητευτικό ότι ο Έπσταϊν δεν φαινόταν σε κανένα από τα πλάνα – ήταν έξυπνος!».

Πηγή: skai.gr

