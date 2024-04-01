Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα επισκεφθεί τη Βαλτιμόρη την Παρασκευή, δέκα ημέρες μετά την κατάρρευση της γέφυρας εξαιτίας της πρόσκρουσης εμπορευματικού πλοίου, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

Η μεταλλική γέφυρα Φράνσις Σκοτ Κι κατέρρευσε τα ξημερώματα της Τρίτης, παρασύροντας στον θάνατο έξι εργάτες, όταν ένα τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσέκρουσε πάνω σε έναν από τους πυλώνες στήριξης. Τα περισσότερα συντρίμμια έπεσαν στον ποταμό Πατάπσκο, εμποδίζοντας τη διέλευση πλοίων.

Κατά την επίσκεψή του στο σημείο της καταστροφής, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα έχει συνομιλίες με τον κυβερνήτη του Μέριλαντ Ουές Μουρ και άλλους αξιωματούχους της πολιτείας, είπε η Καρίν Ζαν-Πιερ. «Όπως είπε ο πρόεδρος, λίγες ώρες μετά την κατάρρευση (της γέφυρας), η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό των κατοίκων της Βαλτιμόρης», σημείωσε.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν συνεργάζεται με το Κογκρέσο ώστε να διασφαλίσει ότι το κόστος της ανοικοδόμησης της γέφυρας θα καλυφθεί από ομοσπονδιακά κονδύλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

