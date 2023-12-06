Λευκός Οίκος: ΗΠΑ και Ισραήλ συζήτησαν το χρονοδιάγραμμα για τις επιχειρήσεις στη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συζήτησαν με το Ισραήλ το χρονοδιάγραμμά του για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και "πώς αυτό εντάσσεται σε μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος που υπερβαίνει τα απλά στρατιωτικά μέσα", δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

"Τους έχουμε μιλήσει για τα χρονοδιαγράμματα. Δεν θέλω να το κοινοποιήσω αυτό γιατί το Ισραήλ έχει ήδη κάπως επικοινωνήσει τηλεγραφικά ακριβώς την τοποθεσία της χερσαίας επιχείρησης του και δεν θέλω να είμαι αυτός που επικοινωνεί τηλεγραφικά τα χρονοδιαγράμματα", δήλωσε ο Σάλιβαν στο Reuters σε τηλεφωνική συνέντευξη, η οποία σε μεγάλο βαθμό εστίασε στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας.

"Θα πω απλώς ότι συζητήσαμε μαζί τους τι σκέφτονται όσον αφορά τη διάρκεια και πώς αυτό εντάσσεται σε μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος που υπερβαίνει τα απλά στρατιωτικά μέσα", είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.