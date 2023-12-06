Ρωσία: Ουκρανός φιλορώσος πρώην βουλευτής δολοφονήθηκε από υπηρεσία ασφαλείας

Ένας Ουκρανός πρώην βουλευτής τον οποίο το Κίεβο θεωρούσε προδότη, δολοφονήθηκε σήμερα κοντά στη Μόσχα από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, όπως δήλωσε ουκρανική πηγή.

Ο Ιλιά Κίβα ήταν ένας φιλορώσος βουλευτής του ουκρανικού κοινοβουλίου πριν από την εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά βρισκόταν στη Ρωσία καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και επέκρινε συχνά τις ουκρανικές αρχές στο διαδίκτυο.

Οι Ρώσοι ανακριτές δήλωσαν ότι ο Κίβα πέθανε επί τόπου αφού πυροβολήθηκε σε ένα πάρκο στην περιοχή Οντίντσοβο, νοτιοδυτικά της Μόσχας, ενώ ο δολοφόνος καταζητείται.

Η ουκρανική πηγή, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι την ευθύνη για τη δολοφονία έχει η υπηρεσία ασφαλείας SBU.

Ο Άντριι Γιούσοφ, εκπρόσωπος της ουκρανικής GUR, μιας άλλης υπηρεσίας πληροφοριών, δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ότι ο Κίβα είναι «τελειωμένος», αλλά δεν είπε ποιος ήταν πίσω από τον θάνατό του.

Ο Κίβα είχε καταδικαστεί ερήμην από ουκρανικό δικαστήριο σε 14 χρόνια φυλάκισης για κατηγορίες που περιλάμβαναν προδοσία και υποκίνηση σε βία.

Ένας άλλος φιλορώσος πρώην βουλευτής του ουκρανικού κοινοβουλίου, ο Όλεγκ Τσαριόφ, επέζησε από απόπειρα δολοφονίας στην Κριμαία τον Οκτώβριο.

Αρκετοί παράγοντες, υποστηρικτές του πολέμου της Ρωσίας έχουν δολοφονηθεί από την έναρξη του πολέμου σε επιχειρήσεις που η Μόσχα αποδίδει στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων η δημοσιογράφος Ντάρια Ντούγκινα, ο πολεμικός μπλόγκερ Βλαντλέν Τατάρσκι και ο πρώην διοικητής υποβρυχίων Στάνισλαβ Ρζίτσκι.

Όλοι τους ήταν καταγεγραμμένοι στο Myrotvorets (Ειρηνοποιός), μια τεράστια ανεπίσημη ουκρανική βάση δεδομένων με άτομα που θεωρούνται εχθροί της χώρας. Σήμερα η φωτογραφία του Κίβα στον ιστότοπο είχε επισημανθεί με τη λέξη «Εκκαθαρίστηκε» με κατακόκκινα γράμματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

