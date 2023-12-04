Για το ισχυρό σεισμό 5,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Κωνσταντινούπολη, μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως είπε ο συγκεκριμένος σεισμός δεν μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η δόνηση εκδηλώθηκε πάνω στο ρήγμα της Ανατολίας που έχει δώσει κατά καιρούς μεγάλους σεισμούς.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η περιοχή είναι σε μια ωρίμανση και μπορεί να επιταχυνθούν κάποιες δυναμικές διεργασίες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.