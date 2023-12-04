Λογαριασμός
Λέκκας στον ΣΚΑΪ 100,3 για σεισμό στην Κωνσταντινούπολη: Εκδηλώθηκε πάνω στο ρήγμα της Ανατολίας που έχει δώσει μεγάλους σεισμούς

Όπως είπε ο κ. Λέκκας ο συγκεκριμένος σεισμός δεν μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές ωστόσο η περιοχή είναι σε μια ωρίμανση και μπορεί να επιταχυνθούν κάποιες δυναμικές διεργασίες

Για το ισχυρό σεισμό 5,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Κωνσταντινούπολη, μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως είπε ο συγκεκριμένος σεισμός δεν μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η δόνηση εκδηλώθηκε πάνω στο ρήγμα της Ανατολίας που έχει δώσει κατά καιρούς μεγάλους σεισμούς. 

Παράλληλα, ανέφερε ότι η περιοχή είναι σε μια ωρίμανση και μπορεί να επιταχυνθούν κάποιες δυναμικές διεργασίες. 
 

