Εξουδετερώθηκε δίκτυο ρωσικής προπαγάνδας που φέρεται να πλήρωνε Ευρωπαίους πολιτικούς

Στον πόλεμο πληροφοριών και προπαγάνδας που φέρεται να διεξάγει η Ρωσία στην Ευρώπη για τον οποίο έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ηγέτες, αναφέρεται δημοσίευμα του BBC, κάνοντας λόγο για ένα δίκτυο προπαγάνδας τις δραστηριότητες του οποίου κατάφεραν οι αρχές να καταστείλουν.

Ειδικότερα, το BBC αναφέρει ότι εξουδετερώθηκε ένα δίκτυο «προπαγάνδας» που υποστηρίζεται από τη Ρωσία για τη διάδοση ιστοριών κατά της Ουκρανίας και την πληρωμή Ευρωπαίων πολιτικών που δεν κατονομάζονται.

Σύμφωνα με αναφορές ερευνητών το συγκεκριμένο δίκτυο χρησιμοποίησε τη δημοφιλή ιστοσελίδα Voice of Europe ως μέσο πληρωμής πολιτικών. Το Voice of Europe δεν απάντησε στο αίτημα του BBC για σχόλιο.

Η Τσεχική Δημοκρατία και η Πολωνία δήλωσαν ότι το δίκτυο είχε στόχο να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πολιτική.

Μάλιστα, τσέχικα μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές πληροφοριών, ανέφεραν ότι πολιτικοί από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Ουγγαρία πληρώνονταν από το Voice of Europe προκειμένου να επηρεάσουν τις επερχόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η γερμανική εφημερίδα Der Spiegel ανέφερε ότι τα χρήματα είτε παραδόθηκαν σε μετρητά σε μυστικές συναντήσεις στην Πράγα είτε μέσω ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων.

Η Τσεχία δείχνει τον φιλορώσο Ουκρανό ολιγάρχη, Viktor Medvedchuk, ως τον ιθύνων νου πίσω από το δίκτυο.

Ο Medvedchuk συνελήφθη στην Ουκρανία αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή, αλλά αργότερα μεταφέρθηκε στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας ανταλλαγής 50 Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου για την απελευθέρωση 215 Ουκρανών.

Οι τσεχικές αρχές κατονόμασαν επίσης τον Artyom Marchevsky, υποστηρίζοντας ότι διαχειριζόταν τις καθημερινές δραστηριότητες του ιστότοπου. Και στους δύο άνδρες επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις τσεχικές αρχές.

Παράλληλα, η υπηρεσία πληροφοριών της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε έρευνες στις περιοχές της Βαρσοβίας και του Tychy και κατέσχεσε 48.500 ευρώ και 36.000 δολάρια.

«Τα χρήματα από τη Μόσχα χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή πολιτικών παραγόντων προκειμένου να διαδώσουν τη ρωσική προπαγάνδα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία πληροφοριών.

Το φερόμενο δίκτυο προπαγάνδας «στόχευε στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων κατά της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας», προσθέτει.

Η πολωνική υπηρεσία πληροφοριών δεν κατονόμασε τους πολιτικούς που φέρεται να εμπλέκονται. Ωστόσο, ο Βέλγος Πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρου ισχυρίστηκε ότι περιελάμβαναν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Για παράδειγμα, αποκαλύφθηκε ότι η Ρωσία έχει προσεγγίσει ευρωβουλευτές και τους πλήρωσε για να προωθήσει τη ρωσική προπαγάνδα εδώ», είπε ο Ντε Κροο στους Βέλγους βουλευτές.

Ο ιστότοπος τoυ Voice of Europe Φωνής φαίνεται πλέον απενεργοποιημένος. Μια αρχειοθετημένη έκδοση της αρχικής της σελίδας δημοσιεύει πολλά άρθρα που υπογράμμιζαν τις εσωτερικές διαιρέσεις εντός των ευρωπαϊκών χωρών και εξέφραζαν σκεπτικισμό σχετικά με την υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Το Voice of Europe είχε περισσότερους από 180.000 ακόλουθους στο Twitter/X.



