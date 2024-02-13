Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν βλέπει άμεσες προοπτικές συμφωνίας στη Γάζα λόγω της στάσης του Ισραήλ

Η Ρωσία δεν βλέπει άμεσες προοπτικές για την επίτευξη συμφωνίας σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, δεδομένης της θέσης του Ισραήλ, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, μιλώντας στη 13η Διάσκεψη Μέσης Ανατολής.



«Δεδομένης της σκληρής στάσης της ισραηλινής ηγεσίας προς τη συνέχιση των στρατιωτικών της ενεργειών στη Γάζα και τώρα ήδη την επέκτασή τους στη Ράφα, δεν βλέπουμε καμία προοπτική για ταχεία σταθεροποίηση της κατάστασης στον τομέα», είπε. «Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητο να παρέχουμε συνθήκες για μια αξιόπιστη βιώσιμη διευθέτηση, ενώ επιδιώκεται η κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Ρωσία επέστησε την προσοχή στη σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό ζήτημα στη μακροχρόνια πρωτοβουλία της να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τις χώρες της περιοχής για να «εναρμονίσει τις προσεγγίσεις τους«Έπειτα από αυτό, προτείνουμεμε τη συμμετοχή όλων των ηγετικών παλαιστινιακών φατριών για να γεφυρωθεί το εσωτερικό χάσμα» σημείωσε ο Ρώσος υπουργός σύμφωνα με το ΤASS.Στις 7 Φεβρουαρίου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι ο ισραηλινός στρατός έλαβε εντολές να προετοιμαστεί για την έναρξη των μαχών στη Ράφα στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο. Δύο ημέρες αργότερα, έδωσε εντολή στον στρατό να συντάξει ένα σχέδιο για την εκκένωση των αμάχων και την εξάλειψη των τεσσάρων εναπομεινάντων ταγμάτων της Χαμάς στην πόλη.Στις 12 Φεβρουαρίου, αραβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν μαζικές ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές στη Ράφα. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen, 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον βομβαρδισμό και περισσότεροι από 230 τραυματίστηκαν.Οι εντάσεις ξέσπασαν στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση μαχητών της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, όταν πολλοί Ισραηλινοί που ζούσαν στους οικισμούς κοντά στα σύνορα σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι, πιάστηκαν όμηροι. Η Χαμάς θεωρεί την επίθεσή της ως απάντηση στα βήματα των ισραηλινών αρχών κατά του τζαμιού Αλ Άκσα στο Όρος του Ναού της Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ κήρυξε πλήρη αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας και εξαπέλυσε βομβαρδισμούς του θύλακα και σε ορισμένες περιοχές στον Λίβανο και τη Συρία.Την 1η Δεκεμβρίου, ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας που ίσχυε από τις 24 Νοεμβρίου και ανακοίνωσε ότι θα ξαναρχίσει τις μάχες στη Λωρίδα της Γάζας. Οι παλαιστινιακές αρχές θεώρησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες υπεύθυνες για τη νέα ισραηλινή επίθεση.

