Η μόλις πέντε ετών Χιντ Ρατζάμπ ήταν παγιδευμένη μέσα σε ένα αμάξι. Δίπλα στις σωρούς του θείου, της συζύγου του και των τεσσάρων του παιδιών. Όλοι τους νεκροί από τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο της Παλαιστίνης.

Όλοι τους προσπαθούσαν να φύγουν από τις μάχες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Τα ίχνη της 5χρονης Χιντ χάθηκαν μετά τη γεμάτη απόγνωση και φόβο έκκλησή της σε βοήθεια. Το ασθενοφόρο που έσπευσε σε βοήθεια δεν έφτασε ποτέ.

Επί 12 ημέρες υπήρχε η συλλογική ελπίδα ότι θα εντοπιζόταν ζωντανή. Η μητέρα της απελπισμένη για την ασφαλή επιστροφή της περίμενε στις πύλες νοσοκομείου. Η Χιντ όμως έχει πλέον εντοπιστεί νεκρή.

Τα σημάδια του φόβου είναι ορατά. Στις εικόνες φαίνονται τα σημάδια από τις ερπύστριες του άρματος μάχης των Ισραηλινών και τα σημάδια από τις σφαίρες στο αμάξι που ήταν η Χιντ.

Στα ηχητικά πέρα από την σπαρακτική έκκληση σε βοήθεια της 5χρονης ακούγεται και το τηλεφώνημα της έφηβης ξαδέλφης πριν πέσει και εκείνη νεκρή.

Πηγή: skai.gr

