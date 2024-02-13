Λογαριασμός
Σαρωτικές πλημμύρες στην Αττάλεια – Εικόνες καταστροφής στην παραθαλάσσια τουρκική μεγαλούπολη - Βίντεο

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποταμιά, με τα ορμητικά νερά να παρασύρουν αυτοκίνητα και να πλημμυρίζουν υπόγειες διαβάσεις και ισόγεια σπιτιών και καταστημάτων. 

attaleia

Εκτεταμένες, καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν την Αττάλεια, τη μεγάλη παραθαλάσσια πόλη στα νότια της Τουρκίας, μετά από καταρρακτώδεις βροχές. 

Οι δρόμοι της τουρκικής μεγαλούπολης μετατράπηκαν σε λίμνες και ποταμιά, με τα ορμητικά νερά να παρασύρουν αυτοκίνητα και να πλημμυρίζουν υπόγειες διαβάσεις, ισόγεια σπιτιών και καταστημάτων. 

Οι αρχες της πόλης έκλεισαν τα σχολεία ενώ πολλές πτήσεις από το αεροδρόμιο της πόλης ακυρώθηκαν. 

Πολίτες εγκλωβίστηκαν μέσα σε πλημμυρισμένο αστικο λεωφορείο και ανέβασαν εικόνες στα social media.

Οι Αρχές εντόπισαν το άψυχο σώμα ενός ατόμου μέσα σε αυτοκίνητο σε μία πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση ενώ κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 
 

«Πάνω από 300 κιλά βροχόπτωσης ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε 12 ώρες έπληξαν την πόλη μας. Έχουμε κινητοποιηθεί με όλες τις ομάδες μας από την πρώτη στιγμή. Θα ξεπεράσουμε αυτήν την καταστροφή με τη δύναμη της αλληλεγγύης μας» δήλωσε ο δήμαρχος της Αττάλειας σε ανάρτησή του. 

