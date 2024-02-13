Εκτεταμένες, καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν την Αττάλεια, τη μεγάλη παραθαλάσσια πόλη στα νότια της Τουρκίας, μετά από καταρρακτώδεις βροχές.

Οι δρόμοι της τουρκικής μεγαλούπολης μετατράπηκαν σε λίμνες και ποταμιά, με τα ορμητικά νερά να παρασύρουν αυτοκίνητα και να πλημμυρίζουν υπόγειες διαβάσεις, ισόγεια σπιτιών και καταστημάτων.

In Antalya, Turkey, torrential rainfall has inundated the city, causing widespread flooding and disrupting daily life. The aftermath includes stranded residents, closed schools, and grounded flights, prompting authorities and emergency services to initiate recovery efforts to… pic.twitter.com/MOKnrDrVD3 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 13, 2024

Οι αρχες της πόλης έκλεισαν τα σχολεία ενώ πολλές πτήσεις από το αεροδρόμιο της πόλης ακυρώθηκαν.

Πολίτες εγκλωβίστηκαν μέσα σε πλημμυρισμένο αστικο λεωφορείο και ανέβασαν εικόνες στα social media.

#Antalya’da su dolu alt geçitte mahsur kalan bir otobüs içerisindeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.



Dizlerine kadar sudan güçlükle çıkan vatandaşlar, o anları “Titanik bile böyle batış görmedi, batıyoruz” notuyla sosyal medyada paylaştı. pic.twitter.com/A6O9RV0Vj7 — Mehmet Ardıç 🇹🇷 (@MehmetArdic_) February 13, 2024

Οι Αρχές εντόπισαν το άψυχο σώμα ενός ατόμου μέσα σε αυτοκίνητο σε μία πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση ενώ κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.



Antalya'mızda daha önce görülmemiş bir sağanak yağışın etkisini hep birlikte hissettik.



12 saatte metrekareye 300 kg'ın üzerinde düşen yağış kentimizi olumsuz etkiledi. Tüm ekiplerimizle ilk andan beri halkımız için seferber olduk. Bu afeti de dayanışma gücümüzle atlatacağız. pic.twitter.com/x8thKhwjgH — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) February 13, 2024

«Πάνω από 300 κιλά βροχόπτωσης ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε 12 ώρες έπληξαν την πόλη μας. Έχουμε κινητοποιηθεί με όλες τις ομάδες μας από την πρώτη στιγμή. Θα ξεπεράσουμε αυτήν την καταστροφή με τη δύναμη της αλληλεγγύης μας» δήλωσε ο δήμαρχος της Αττάλειας σε ανάρτησή του.

