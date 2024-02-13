Κατολίσθηση καταπλάκωσε χρυσωρυχείο στην περιοχή Ερζιντζάν της ανατολικής Τουρκίας στις 2.30 το μεσημέρι. Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 400 άτομα προσωπικό.

Σε δήλωσή του στο CNN TÜRK ο Τούρκος υπουργός ανέφερε ότι «δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με 9 άτομα από τους 667 εργαζομένους».

Στη διάσωση συμμετέχουν μέλη της AFAD (αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων και Καταστροφών), της χωροφυλακής και γιατροί.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας το χρυσωρυχείο καταπλακώνεται από τόνους χώματος.

Πηγή: skai.gr

