Οι ΗΠΑ και τα άλλα δυτικά κράτη δεν έχουν δείξει το «παραμικρό ενδιαφέρον» για τον τερματισμό του πολέμου, ισχυρίστηκε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Παράλληλα, ο Λαβρόφ επανέλαβε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να εγκαταλείψει τα σχέδιά της να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως πιστεύει ότι η Δύση, και όχι η Ουκρανία, θα αποφασίσει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά σημείωσε πως δεν θεωρεί ότι η Δύση ενδιαφέρεται για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών αυτή τη στιγμή.

Στο ίδιο κλίμα οι δηλώσεις του, ο κ. Λαβρόφ υποστήριξε ότι η Δύση «οδηγεί προς την κλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης, η οποία «δημιουργεί πρόσθετους στρατηγικούς κινδύνους και κινδύνους».

❗️ Lavrov: the policy of neocolonialism is maintained by the US and its allies. The general idea is to use other countries to your advantage and live off them. pic.twitter.com/uIvIwNq6eO — Everything you need to know (@Everything65687) January 18, 2024

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, μάλιστα, συνέκρινε τη μοίρα της Ουκρανίας με εκείνη του Αφγανιστάν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η Ουκρανία θα μπορούσε να έχει μια παρόμοια μοίρα με το Αφγανιστάν» κάνοντας αναφορά στην αποχώρηση των ΗΠΑ πριν από δύο χρόνια μετά από 20 χρόνια πολέμου.

«Όλες οι απερίσκεπτες επιχειρήσεις τους στον στρατιωτικό τομέα, απέφεραν κάποιες από αυτές κάποιο θετικό αποτέλεσμα; Η Ουκρανία έχει παρόμοια μοίρα. Βασίζονται στους αφέντες τους, δεν γνωρίζουν ότι ο κύριός τους σκέφτεται μόνο τον εαυτό τους», πρόσθεσε

Ο Λαβρόφ, παράλληλα, επανέλαβε την άποψη της Ρωσίας ότι η Δύση «δεν είναι πρόθυμη» να ακολουθήσει μια «εποικοδομητική πορεία που θα λαμβάνει υπόψη τις θεμιτές ανησυχίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας».



Πηγή: skai.gr

