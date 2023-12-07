Καθηγητής πανεπιστημίου ήταν σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ο άνδρας που άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη του Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με το Associated Press, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, ο ένοπλος ήταν καθηγητής Πανεπιστημίου, ο οποίος έκανε αίτηση για δουλειά στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο και δεν έγινε δεκτός.

Ο δράστης σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, προτού διαπιστωθεί ο θάνατος και του ιδίου, ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση της πόλης.

«Τρεις άνθρωποι απεβίωσαν και άλλος ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», εξήγησε η αστυνομία μέσω X (του πρώην Twitter). Ο δράστης είναι επίσης νεκρός, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Τα πυρά ακούστηκαν χθες το μεσημέρι στον χώρο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Νεβάδας στο Λας Βέγκας. Η αστυνομία ζήτησε σχεδόν αμέσως να φύγουν εσπευσμένα οι πάντες από την πανεπιστημιούπολη, περίπου δυο χιλιόμετρα από την περίφημη «strip», την αρτηρία όπου λειτουργούν αρκετά καζίνο.

Η νέα τραγωδία ξύπνησε μνήμες του μακελειού το 2017 στο Λας Βέγκας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ από τον 32ο όροφο ξενοδοχείου εναντίον πλήθους που παρακολουθούσε συναυλία. Τότε είχαν σκοτωθεί 58 άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί εκατοντάδες ενώ ο δράστης στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ο Μπάιντεν επανέλαβε την έκκλησή του να απαγορευτούν τα όπλα και να τεθούν σε εφαρμογή, έλεγχοι του ιστορικού των ανθρώπων που θέλουν να αποκτήσουν.

