Συνάντηση Ζελένσκι - Ορμπάν επιδιώκει το Κίεβο

O Άντριι Γερμάκ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι επιθυμεί να υπάρξει συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν μπροστά στην αντίθεση της Βουδαπέστης στην έναρξη διαπραγματεύσεων με το Κίεβο για την ένταξή του στην ΕΕ.

Ο Γερμάκ δήλωσε ότι είχε συνομιλία με τον Ούγγρο υπουργό Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο για το ενδεχόμενο διοργάνωσης συνάντησης μεταξύ του Ζελένσκι και του Ορμπάν, αφού το κόμμα του τελευταίου εξέφρασε δημοσίως την αντίθεσή του στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Ο Γερμάκ έγραψε στο Telegram ότι συμφώνησε με τον Σιγιάρτο «να συνεργαστούμε για να ορίσουμε κατάλληλη ημερομηνία για αυτή τη συνάντηση».

Από την πλευρά του ο Ούγγρος υπουργός επεσήμανε ότι η Βουδαπέστη είναι ανοικτή σε μια τέτοια συνάντηση, αλλά «θα έχει μόνο νόημα αν υπάρχει περίπτωση η συνάντηση να έχει θετικό αποτέλεσμα». «Για τον λόγο αυτό χρειάζονται σοβαρές προετοιμασίες και προκαταρκτικές συζητήσεις», πρόσθεσε.

Προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ χρειάζεται ομόφωνη απόφαση από όλους τους ηγέτες του μπλοκ κατά τη σύνοδό τους την επόμενη εβδομάδα.

Ο Γερμάκ, που αυτή την περίοδο βρίσκεται στις ΗΠΑ μαζί με ουκρανική αντιπροσωπεία για να συζητήσουν την αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο, τόνισε ότι η Ουκρανία «βασίζεται σε μια θετική απόφαση» από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ουκρανικό κοινοβούλιο θα εξετάσει τις επόμενες ημέρες νομοσχέδια κρίσιμης σημασίας για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ. «Τηρούμε πλήρως τις υποχρεώσεις μας», υπογράμμισε.

Ο Ορμπάν έχει προειδοποιήσει ότι στη σύνοδο αυτή οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα καταφέρουν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία. Έχει εκτιμήσει εξάλλου ότι το θέμα δεν θα πρέπει να βρίσκεται στην ατζέντα.

Εξάλλου το κυβερνών κόμμα της Ουγγαρίας, το Fidesz, υπέβαλε χθες, Τετάρτη, πρόταση στο κοινοβούλιο με την οποία ζητεί από την κυβέρνηση να μην στηρίξει την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία για την ένταξή της στην ΕΕ.

«Η πολιτική επέκτασης της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει μια αντικειμενική διαδικασία που θα βασίζεται σε κανόνες και στην απόδοση», αναφέρεται στην πρόταση του Fidesz.

Όπως επισημαίνει το Fidesz, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσουν προσεκτικά πώς η ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα επηρεάσει τη συνοχή και τη αγροτική πολιτική του μπλοκ, από την οποία επωφελούνται κυρίως οι πιο φτωχές χώρες μέλη, ανάμεσά τους και η Ουγγαρία.

Η μεγάλη εισροή ουκρανικών σιτηρών στην ΕΕ προκάλεσε πέρυσι έντονες αντιδράσεις από τους αγρότες της ανατολικής Ευρώπης, ενώ Πολωνοί οδηγοί φορτηγών έχουν αποκλείσει συνοριακά σημεία διέλευσης προς την Ουκρανία, ζητώντας από την Ένωση να αποκαταστήσει τις άδειες που περιορίζουν τη διέλευση των Ουκρανών ανταγωνιστών τους.

