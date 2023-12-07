Για τον πρώην κυβερνήτη του Νιου Τζέρσι Κρις Κρίστι, ο Βίβεκ Ραμασουάμι είναι ο «πιο ανυπόφορος φαφλατάς σ’ όλη την Αμερική». Για τον κ. Ραμασουάμι, η Νίκι Χέιλι είναι η «μοναδική πιο φασίστρια» από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και απόλυτα «διεφθαρμένη», όπως έγραψε σε αυτοσχέδιο... πλακάτ. Για την κυρία Χέιλι, οι αντίπαλοί της έχουν συλληφθεί επανειλημμένα ψευδόμενοι στην εκστρατεία.

Κραυγές, φωνές, επιφωνήματα αποδοκιμασίας, υβρεολόγιο έδωσαν και πήραν στο τέταρτο ντιμπέιτ των υποψηφίων για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024, το οποίο επέμεινε να σνομπάρει ο Ντόναλντ Τραμπ, 40 ημέρες προτού ξεκινήσουν οι εσωκομματικές ψηφοφορίες για να αναδειχθεί ο υποψήφιος της αμερικανικής δεξιάς.

Ο πρώην πρόεδρος έχει πει επανειλημμένα πως δεν έχει καμιά πρόθεση να πάρει μέρος στις τηλεμαχίες, αφού, όπως λέει ο ίδιος, έχει ιλιγγιώδες προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.

Στην Τασκαλούσα, στην πολιτεία Αλαμπάμα, στον πολύ συντηρητικό αμερικανικό Νότο, τέσσερις διεκδικητές, τρεις άνδρες και η μοναδική γυναίκα στην κούρσα, συμμετείχαν σε ακόμη ένα τηλεοπτικό ντιμπέιτ στο οποίο ανταλλάχθηκαν βαρύτατοι χαρακτηρισμοί.

Οι συμμετέχοντες και η συμμετέχουσα δεν δίστασαν να επιτεθούν ο ένας στον άλλο, ειδικά ο κ. Κρίστι και ο κ. Ραμασουάμι.

Ο ινδικής καταγωγής επιχειρηματίας ειδικά, τέταρτος κατά πολλές δημοσκοπήσεις, ήταν εξαιρετικά επιθετικός. Κάποια στιγμή φάνηκε να ειρωνεύεται τον πρώην κυβερνήτη της Νιου Τζέρσι για το βάρος του, αναφερόμενος σε σκάνδαλο του παρελθόντος, όταν σύμμαχοι του κ. Κρίστι έκλεισαν γέφυρα για να εκδικηθούν πολιτικούς του αντιπάλους.

«Κρις, η δική σου εκδοχή για την εμπειρία στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής είναι το κλείσιμο γέφυρας που συνδέει το Νιου Τζέρσι με τη Νέα Υόρκη. Οπότε κάνε σ’ όλους τη χάρη, πάρ’ τα πόδια σου και φύγε από αυτή τη σκηνή, πήγαινε να φας κανένα ωραίο γεύμα, παράτα τη την κούρσα».

Και οι τέσσερις αντίπαλοι είχαν επίγνωση πως χρειαζόταν να ξεχωρίσουν, ήλπιζαν να έχουν τη μεγάλη στιγμή, που θα τους επέτρεπε, δυνητικά, να μειώσουν την ψαλίδα ως ακόμη και 40 εκατοστιαίων μονάδων που πιστώνουν στον κ. Τραμπ οι περισσότερες δημοσκοπήσεις.

Κι αν αυτό σήμαινε χτυπήματα κάτω από τη μέση — αδιάφορο.

Ο κ. Ραμασουάμι έφθασε στο σημείο να πει πως θα φωνάξει τον γιο του, 3 ετών, για να βοηθήσει την κυρία Χέιλι να βρει το Ισραήλ στον... χάρτη.

Η κυρία Χέιλι δεν δίστασε από την πλευρά της να πει πως δυο από τους αντιπάλους της, ο κ. Ρον ΝτεΣάντις και ο κ. Ραμασουάμι, έχουν συλληφθεί ψευδόμενοι επανειλημμένα, ενώ απαξίωσε να απαντήσει, διότι «δεν αξίζει καν τον χρόνο μου», στην κατηγορία του επιχειρηματία πως είναι «διεφθαρμένη». Αντιμετώπισε με ειρωνεία το γεγονός ότι έγινε στόχος επιθέσεων, λέγοντας πως «απολαμβάνει την προσοχή» των «αγοριών».

Φέρεται να έχει, σε κάποιο βαθμό, αέρα στα πανιά της (από το 4% ανέβηκε στο 10% των προθέσεων ψήφου τελευταία, κατά δημοσκοπήσεις). Αξιοσημείωτα, σαγηνεύει μερίδα του ρεπουμπλικανικού κατεστημένου και πλούσιους δωρητές του κόμματος. Κάτι διόλου ευκαταφρόνητο, καθώς τέτοιες προεκλογικές εκστρατείες έχουν συχνά κόστη δισεκατομμυρίων.

Ο κ. Κρίστι επιτίμησε τον κ. Ραμασουάμι για το ότι προσέβαλε τη νοημοσύνη της πρώην πρεσβεύτριας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, αλλά ούτε αυτός δίστασε να επιτεθεί στον μέγα απόντα —τον Ντόναλντ Τραμπ— και στους αντιπάλους του διότι, κατ’ αυτόν, τρέμουν να αναφερθούν στον μεγιστάνα.

Ο πρώην κυβερνήτης συνέκρινε τον κ. Τραμπ με τον... Βόλντεμορτ, τον φανταστικό χαρακτήρα της σειράς βιβλίων και ταινιών με κεντρικό ήρωα τον Χάρι Πότερ, ο οποίος είναι τόσο σατανικός που ο κόσμος φοβάται να προφέρει το όνομά του. «Βόλντεμορτ — ο ακατονόμαστος», πέταξε. «Δεν θέλουν να μιλήσουν γι’ αυτόν».

«Αν φοβάστε μην τυχόν προσβάλετε τον Ντόναλντ Τραμπ, τι θα κάνετε όταν καθίσετε απέναντι στον πρόεδρο (σ.σ. της Κίνας) Σι (Τζινπίνγκ); Στον αγιατολά; Στον (πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν;», πρόσθεσε, χωρίς να παραλείψει να χαρακτηρίσει τον πρώην πρόεδρο «δικτάτορα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

