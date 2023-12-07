Λάς Βέγκας: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από την επίθεση ενόπλου σε πανεπιστήμιο

Τουλάχιστον τρείς νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο τελευταίος επίσημος απολογισμός, από το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος, στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα, στο Λας Βέγκας.Σύμφωνα με την αστυνομία, η κατάσταση της υγείας του τραυματία είναι κρίσιμη.

Το περιστατικό συνέβη όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στον χώρο του Πανεπιστημίου, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης, ότι ο δράστης βρέθηκε νεκρός χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

«Τρεις άνθρωποι απεβίωσαν και άλλος ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», εξήγησε η αστυνομία μέσω X (του πρώην Twitter). Ο δράστης είναι επίσης νεκρός, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ακούστηκαν πυρά χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα) στον χώρο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Νεβάδας στο Λας Βέγκας. Η αστυνομία ζήτησε σχεδόν αμέσως να φύγουν εσπευσμένα οι πάντες από την πανεπιστημιούπολη, περίπου δυο χιλιόμετρα από την περίφημη «strip», την αρτηρία όπου λειτουργούν αρκετά καζίνο.

Αφού η αστυνομία χαρακτήρισε την επίθεση λήξασα, το πρυτανείο ζήτησε οι πάντες να μείνουν «κλεισμένοι μέσα» ώστε οι άνδρες της να μπορέσουν να αδειάσουν τα κτίρια «ένα προς ένα», ενώ ακύρωσε το σύνολο των μαθημάτων που επρόκειτο να παραδοθούν και άλλες δραστηριότητες.

«Αυτό σκοτείνιασε την πανεπιστημιούπολη» και «τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε μάχη και να το ξεπεράσουμε αυτό κι είναι απλά θλιβερό», είπε φοιτητής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού KSNV.

Πληγές

Η νέα τραγωδία ανοίγει ξανά τις πληγές του μακελειού που είχε ζήσει το Λας Βέγκας το 2017, ενός από τα χειρότερα στην ιστορία των ΗΠΑ.

Τότε, ένοπλος με τουφέκια εφόδου τροποποιημένα ώστε να ρίχνουν με ρυθμούς πολυβόλων και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών σκότωσε 58 ανθρώπους και τραυμάτισε εκατοντάδες άλλους ανοίγοντας πυρ από τον 32ο όροφο ξενοδοχείου εναντίον πλήθους που είχε πάει να παρακολουθήσει συναυλία μουσικής κάντρι. Ο δράστης αυτοκτόνησε.

Η χθεσινή νιοστή τραγωδία κάνει ακόμα πιο βαρύ για τις ΗΠΑ το τίμημα που πληρώνουν για την ευρεία διάδοση των όπλων στην επικράτειά τους και την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι Αμερικανοί. Η χώρα μετράει περισσότερα όπλα (κάπου 400 εκατ.) απ’ ό,τι κατοίκους, ένας ενήλικος στους τρεις έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα όπλο και σχεδόν ένας στους δύο ζει σε νοικοκυριό με πάνω από ένα όπλο.

Τα αέναα επαναλαμβανόμενα βίαια επεισόδια με τη χρήση όπλων «δεν είναι φυσιολογικά, και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να γίνουν κάτι φυσιολογικό», ήταν η αντίδραση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος υπενθύμισε τον τραγικό απολογισμό που δημοσιοποιεί ο εξειδικευμένος ιστότοπος Gun Violence Archive.

«Μόνο αυτή τη χρονιά», η συγκεκριμένη οργάνωση, πηγή αναφοράς στις ΗΠΑ, κατέγραψε πάνω από 600 επιθέσεις με όπλα που είχαν τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς ή τραυματίες (mass shootings, κατά τον ορισμό των αμερικανικών αρχών) και κάπου 40.000 θανάτους εξαιτίας όπλων — οι μισοί χαρακτηρίστηκαν αυτοκτονίες.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος επανέλαβε για ακόμη μια φορά την έκκλησή του να απαγορευτούν τα τουφέκια εφόδου και να τεθούν σε εφαρμογή αληθινά συστηματικοί έλεγχοι του ιστορικού των ανθρώπων που θέλουν να αποκτήσουν όπλο.

Αλλά χωρίς πλειοψηφία στο Κογκρέσο —η Βουλή των Αντιπροσώπων ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους— αυτά παραμένουν ευσεβείς πόθοι.

Παρά τις έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις που προκαλεί κάθε τέτοια σφαγή, το δικαίωμα της οπλοφορίας, εγγυημένο από το Συντάγμα, παραμένει φλέγον ζήτημα που διχάζει βαθιά προοδευτικούς και συντηρητικούς· οι τελευταίοι επιμένουν να προβάλλουν ολοένα πιο μαξιμαλιστικό όραμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

