Θα μπορούσε να είναι αστείο και όμως είναι πραγματικό γεγονός. Στη Γένοβα, ένας 55χρονος συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών στο κομμωτήριό του, την προηγούμενη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τη La Repubblica επισήμως, ο 55χρονος εργαζόταν ως κομμωτής, αλλά μεταξύ των κουρεμάτων πωλούσε ναρκωτικά.

Δυστυχώς για τον ίδιο, προδόθηκε από τους ίδιους τους πελάτες του και αυτό γιατί πολλοί που έμπαιναν στο κομμωτήριο ήταν φαλακροί κάτι που προκάλεσε τις υποψίες των αρχών.

Κατά την αρχική έρευνα στο σαλόνι του κομμωτηρίου οι αστυνομικοί βρήκαν αρκετά γραμμάρια χασίς. Στη συνέχεια, ανακαλύφθηκαν σε ημιώροφο 100 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας και εξοπλισμός για τη συσκευασία των δόσεων.

Σε περαιτέρω έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι πελάτες συνδύαζαν το κούρεμα με την αγορά μιας ή περισσότερων δόσεων, ενώ άλλοι έρχονταν αποκλειστικά για να αγοράσουν ναρκωτικά.

Η διπλή «καριέρα» του έληξε άδοξα και οδηγήθηκε στις φυλακές Μαράσι της Γένοβας.

Πηγή: skai.gr

