Η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας Χαφιζέ Γκαγέ Ερκάν παραιτήθηκε από τα καθήκοντά της, όπως ανακοίνωσε η ίδια σήμερα Παρασκευή με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Στην ανάρτησή της, κάνει λόγο για εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρα εναντίον της, και ευχαριστεί για τη συνεργασία τον υπουργό Οικονομικών, τους συναδέλφους της και τον Τούρκο πρόεδρο που της ανέθεσε τη θέση. Υπενθυμίζεται πως η Ερκάν είχε δεχθεί κριτική μετά από τουρκικά ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οποία η οικογένειά της εμπλέκεται στις υποθέσεις της τράπεζας. Όλα ξεκίνησαν όταν μια υπάλληλος της κεντρικής τράπεζας υποστήριξε ότι απολύθηκε μετά από απαίτηση του πατέρα της.

Η επιλογή της από την κυβέρνηση Ερντογάν είχε χαιρετιστεί ως δείγμα "αλλαγής πλεύσης" στην πολιτική αύξησης επιτοκίων του Τούρκου προέδρου. Η Ερκάν ανέλαβε καθήκοντα στις 8 Ιουνίου 2023.

Σε μια στροφή 180 μοιρών το περασμένο καλοκαίρι, ο Τούρκος πρόεδρος παρέδωσε το "πηδάλιο" των οικονομικών στην Ερκάν και στον νέο υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ.

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία τρέχει σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία με ποσοστό κοντά στο 65%, ωστόσο το ανεξάρτητο ινστιτούτο ENAG (Ομάδα Έρευνας Πληθωρισμού), το οποίο απαρτίζουν διάφοροι οικονομολόγοι πανεπιστημιακοί, υπολογίζει την αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε ετήσια βάση γύρω στο 130%.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ τόνισε ότι το οικονομικό πρόγραμμα, «με επικεφαλής τον πρόεδρό μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνεχίζεται αδιάκοπα και αποφασιστικά».

Ο κ. Σιμσέκ υποστηρίζει ότι η απόφαση που έλαβε η Χαφιζέ Γκαγέ Ερκάν είναι εντελώς προσωπική και τονίζει ότι η νέα διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας θα οριστεί κατόπιν εισηγήσεως του ιδίου.



Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.



Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi… — Hafize Gaye Erkan (@hafizegayeerkan) February 2, 2024

Πηγή: ΑΜΠΕ

