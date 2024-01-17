Μεθυσμένος επιβάτης δάγκωσε αεροσυνοδό - Η πτήση γύρισε πίσω

Πτήση της ιαπωνικής αεροπορικής εταιρείας ANA με προορισμό τις ΗΠΑ υποχρεώθηκε να επιστρέψει και να προσγειωθεί στο Τόκιο, επειδή μεθυσμένος επιβάτης δάγκωσε αεροσυνοδό, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Ο επιβάτης, ένας 55χρονος Αμερικανός, δάγκωσε το χέρι μέλους του πληρώματος, τραυματίζοντάς το ελαφρά, ενώ ήταν «εντελώς μεθυσμένος», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της All Nippon Airways.

Το περιστατικό αυτό ανάγκασε τους πιλότους του αεροπλάνου που είχε 159 επιβαίνοντες να κάνουν αναστροφή πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό για να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Χανέντα της ιαπωνικής πρωτεύουσας, όπου ο επιβάτης παραδόθηκε στην αστυνομία, σύμφωνα με την ANA.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό δίκτυο TBS, ο επιβάτης που συνελήφθη δήλωσε στην αστυνομία αργότερα ότι «δεν θυμάται καθόλου» την συμπεριφορά του.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί ήταν αυτοί που συνέκριναν το επεισόδιο αυτό με την «αρχή ταινίας με ζόμπι».

A U.S.-bound ANA flight was forced to turn back after a "heavily drunk" male passenger allegedly bit and mildly injured a flight attendant. https://t.co/TLNxvCS8AP — The Japan Times (@japantimes) January 17, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

