Tαϊλάνδη: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων 

Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ταϊλάνδη, στην επαρχία Σουπανμπούρι, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 18 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως δήλωσαν σήμερα μέλη των ομάδων διάσωσης.

«Επιβεβαιώνουμε 18 θανάτους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μέλος της ομάδας διασωστών που βρέθηκε στο σημείο. Η έκρηξη συνέβη το απόγευμα (τοπική ώρα), σύμφωνα με ταϊλανδέζικα μέσα ενημέρωσης.

Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τους διασώστες φαίνεται το εργοστάσιο να έχει ισοπεδωθεί από την έκρηξη και να έχουν απομείνει μόνο κάποια ερείπια.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι υπάρχουν πολλοί θάνατοι χωρίς να μπορεί ωστόσο να δώσει ακριβή απολογισμό για την ώρα ούτε να αναφέρει τα αίτια της έκρηξης. Το Reuters αναφέρει ότι η προκαταρκτική έρευνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κάνει λόγο για 20 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

«Δεν μπορούμε να πούμε εάν σκοτώθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι. Οι αξιωματούχοι εισέρχονται στις εγκαταστάσεις για να ερευνήσουν. Δεν έχουν εντοπίσει επιζώντες», δήλωσε στο Reuters ο κυβερνήτης της επαρχίας Ναταπάτ Σουβανπρατέπ.

Ο πρωθυπουργός Σρέτα Ταβισίν ενημερώθηκε για την έκρηξη ενώ βρισκόταν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία, και ζήτησε άμεση έρευνα.

«Ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή για επιθεώρηση του εργοστασίου για να διαπιστωθεί εάν λειτουργούσε νόμιμα και εάν η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα αμέλειας. Ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί στο έπακρο διότι υπάρχουν θάνατοι αθώων και τραυματίες», ανέφερε το γραφείο του Σρέτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

