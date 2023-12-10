Κύπρος: Υπό κράτηση δύο Ιρανοί ύποπτοι για τρομοκρατία κατά Ισραηλινών

Υπό κράτηση βρίσκονται δύο άτομα ιρανικής καταγωγής για υπόθεση τρομοκρατίας κατά Ισραηλινών ή και ατόμων εβραϊκής καταγωγής στην Κύπρο όπως επιβεβαίωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) μια πηγή της Αστυνομίας.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, ωστόσο λόγω της υφής του θέματος δεν μπορεί να γίνει οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο ανέφερε η πηγή, σημειώνοντας πως η Αστυνομία έλαβε σχετικές πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη δύο ατόμων ιρανικής καταγωγής οι οποίοι έχουν οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου και τελούν υπό κράτηση.

Εξάλλου κυβερνητική πηγή δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως καθώς πρόκειται για θέμα που άπτεται «ευαίσθητων θεμάτων εθνικής ασφάλειας» επί του παρόντος η κυπριακή κυβέρνηση δεν θεωρεί ορθό να προβεί σε περαιτέρω σχολιασμό.

Το θέμα έφερε στο φως η εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής» η οποία στο δημοσίευμα της έκανε λόγο για δύο Ιρανούς που εισήλθαν στην Δημοκρατία μέσω κατεχομένων και οι οποίοι φαίνεται να συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και φέρονται να συγκέντρωναν στοιχεία για άτομα εβραίικής καταγωγής που διαμένουν στην Κύπρο.

Νωρίτερα σήμερα η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ είχε επιβεβαιώσει τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι κυπριακές αρχές ασφαλείας συνέλαβαν δύο άτομα ιρανικής υπηκοότητας οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση κατά ισραηλινών και εβραϊκών στόχων στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Μοσάντ και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που την επικαλούνται, οι κυπριακές αρχές συνέλαβαν τον περασμένο μήνα δύο Ιρανούς υπηκόους που διέμεναν στο νησί και φέρονται να βρίσκονταν σε επαφή με στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης, υπό την καθοδήγηση και στρατολόγηση του οποίου βρίσκονταν σε αρχικό στάδιο συγκέντρωσης πληροφοριών που σχετίζονταν με πιθανούς εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους στην Κύπρο.

«Χάρη στις αποτρεπτικές ενέργειες που εφάρμοσαν οι αρχές ασφαλείας της Κύπρου, επετεύχθη η σύλληψη του δικτύου των πρακτόρων, κατόπιν συλλογής πλήθους πληροφοριών που οδήγησαν στον εντοπισμό των δραστών, των μεθόδων της δραστηριότητάς τους, των στόχων που είχαν θέσει και τον σχεδιασμό των Ιρανών να πλήξουν αθώους ανθρώπους σε διάφορα σημεία στην Κύπρο», αναφέρει η ανακοίνωση της Μοσάντ, όπως αναμεταδόθηκε σήμερα από την κρατική ισραηλινή τηλεόραση.

Τα ισραηλινά μμε μεταδίδουν ότι οι δύο Ιρανοί χρησιμοποιούσαν πλαστά διαβατήρια και ψεύτικα ονόματα. Μάλιστα, δόθηκε στην δημοσιότητα φωτογραφία του ιρανικού διαβατηρίου, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ένας από τους συλληφθέντες υπόπτους.

Η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες πηγές από τον κύκλο των κρατικών αρχών ασφαλείας, μετέδωσε ότι θεωρείται βάσιμη η εκτίμηση ότι οι δύο συλληφθέντες Ιρανοί διέμεναν στην Κύπρο ως οικονομικοί μετανάστες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την δραστηριότητα των δύο Ιρανών φέρονται να συνέδραμαν «ιρανικοί παράγοντες που βρίσκονται στην Κύπρο, οι οποίοι εμπλέκονταν στην διαδικασία συλλογής πληροφοριών που σχετίζονταν με τους σχεδιαζόμενους στόχους των επιθέσεων».

Οι δύο Ιρανοί ύποπτοι φέρονται να έχουν συλληφθεί από τις κυπριακές αρχές στις αρχές Νοεμβρίου και έκτοτε τελούν υπό κράτηση και ανακρίνονται.

Επιπρόσθετα, οι ισραηλινές πηγές, τις οποίες επικαλούνται τα κρατικά μέσα αναφέρουν ότι «κατά την διάρκεια των ανακρίσεων, που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, προέκυψε ότι οι δύο Ιρανοί συνέλλεγαν πληροφορίες, που αφορούσαν φορείς τρίτων χωρών, που βρίσκονται εκτός Κύπρου», προσθέτοντας ότι «οι ανακρίσεις συνεχίζονται προκειμένου να διαλευκανθεί και αυτή η πτυχή της δραστηριότητάς τους».

Πληροφορίες επίσης δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία και για την ταυτότητα του φερόμενου ως στρατολόγου των δύο συλληφθέντων, με τον οποίον βρίσκονταν σε επαφή και συνεργασία στο πλαίσιο της αποστολής τους στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα πρόκειται για Ιρανό υπήκοο που φέρεται να ονομάζεται Μοχαμμαντρεζά Εμπαντί Αραμπλού, γνωστού επίσης και με το ονοματεπώνυμο Σαΐντ Αμπαντί, στην κατοχή του οποίου φέρεται να υπάρχει πληθώρα πλαστών διαβατηρίων και εγγράφων σχετιζόμενων με την ταυτότητά του.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ δημοσιοποίησαν φωτογραφία του ιρανικού του διαβατηρίου.

Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ της κρατικής ισραηλινής τηλεόρασης, ο Μοχαμμαντρεζά Εμπαντί Αραμπλού, φερόμενος στρατολόγος των δύο συλληφθέντων συμπατριωτών του, είναι γνωστός στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ως πράκτορας των Φρουρών της Επανάστασης. Φέρεται επίσης να είχε αναλάβει ενεργό ρόλο ως στέλεχος της «Μονάδας 400» που υπάγεται στην «Δύναμη Αλ-Κοντς» των Φρουρών της Επανάστασης κατά την απόπειρα δολοφονίας Ισραηλινού πολίτη τον Νοέμβριο του 2022 στην Γεωργία.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ εκφράζονται με επαινετικά σχόλια την αποτελεσματικότητα των κυπριακών μυστικών υπηρεσιών, τονίζοντας ότι πρόκειται για την δεύτερη επιχείρηση αποτροπής ιρανικού τρομοκρατικού κτυπήματος στο νησί εντός του 2023, αναφέροντας αντίστοιχη περίπτωση τον περασμένο Ιούνιο.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, το Γραφείο του Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία κατηγορείται ευθέως το Ιράν ως κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία.

«Το Ιράν δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσο για να πραγματοποιήσει τα εγκληματικά του σχέδια» τονίζεται στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «η Μοσάντ με τις υπηρεσίες που συνεργάζεται στον τομέα της ασφάλειας και διαχείρισης πληροφοριών, συνεχίζει ακατάπαυστα το έργο της για να αποκρούσει τις απειλές του Ιράν και των οργανώσεων που υποστηρίζει, προκειμένου να προστατεύσει το Κράτος του Ισραήλ, τους πολίτες του και τον εβραϊκό λαό, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται».

Με αφορμή την δημοσιοποίηση της σύλληψης στην Κύπρο των δύο Ιρανών υπόπτων για προπαρασκευή τρομοκρατικών επιθέσεων στο νησί, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση, που αναφέρεται συγκεκριμένα στην Κύπρο.

«Από το ξέσπασμα του πολέμου, από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, αυξήθηκε ο αριθμός των Ισραηλινών που βρίσκονται στην Κύπρο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Αναφέρεται στα κατεχόμενα, σημειώνοντας ότι «η ιρανική παρουσία στην βόρεια Κύπρο και η χρήση της, τόσο κατά το παρελθόν, όσο και τώρα, είτε ως περιοχή στοχοθέτησης, είτε ως χώρος προπαρασκευής επιθέσεων κατά ισραηλινών και εβραϊκών στόχων, αποτελεί ένα θέμα που δημιουργεί προβληματισμό».

Καταλήγει ότι «πρόσφατα οι ισραηλινές αρχές εθνικής ασφαλείας επικαιροποίησαν τον κατάλογο των χωρών όπου υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια Ισραηλινών που βρίσκονται στο εξωτερικό».

Ειδικότερα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ επικαιροποίησε την κατηγοριοποίηση 80 χωρών ως προς τον βαθμό επικινδυνότητας για τους Ισραηλινούς και Εβραίους που διαβιούν ή επισκέπτονται τις χώρες αυτές.

Στις χώρες αυτές περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, η οποία μέχρι πρότινος κατατασσόταν στην «Κατηγορία 1» (των ασφαλών χωρών) ενώ μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, κατατάσσεται στην «Κατηγορία 2», στην οποία υπάγονται οι χώρες που συνιστάται η λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να ενδείκνυται η έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας. Αντιθέτως, στον επικαιροποιημένο κατάλογο χωρών περί του βαθμού της επικινδυνότητάς τους ως προς τους Ισραηλινούς και/ή Εβραίους κατοίκους και επισκέπτες, δεν περιλαμβάνεται η Κύπρος.

