Η Μοσάντ απέτρεψε επίθεση που σχεδίαζε το Ιράν κατά Ισραηλινών στην Κύπρο

Η Μοσάντ, η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, βοήθησε την Κύπρο για την ματαίωση μιας επίθεσης με εντολή του Ιράν κατά Ισραηλινών και Εβραίων πολιτών στη νήσο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι ο αριθμός παρόμοιων προσπαθειών έχει αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ «προβληματίζεται» από αυτό που βλέπει ως χρήση από το Ιράν της κατεχόμενης, αλλά και ελεγχόμενης από την Τουρκία Βόρειας Κύπρου «τόσο για τρομοκρατικούς σκοπούς, όσο και ως μιας επιχειρησιακής και διαμετακομιστικής περιοχής», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

