Τραμπ σε Μπάιντεν: «Οι κατηγορίες σου εναντίον μου άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας, πρόσεχε τι εύχεσαι»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας το βράδυ του Σαββάτου στο πολυτελές εστιατόριο της Νέας Υόρκης 'Cipriani Wall Street' έριξε τα «βέλη» του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Άνοιξε το κουτί της πανδώρας και αυτό δεν θα αφήσει τη χώρα μας να είναι η ίδια. Το μόνο που μπορώ να πω στον Τζο είναι να είναι πολύ προσεκτικός σχετικά με αυτά που εύχεται, αλλά αυτό που έχει ήδη κάνει είναι απαίσιο», είπε ο ίδιος στην βραδιά που χρηματοδοτήθηκε από το New York Young Republican Club.

Ο Τραμπ μιλώντας μπροστά σε περίπου 1000 καλεσμένους, οι οποίοι απόλαυσαν ιταλική κουζίνα και κοκτέιλ πρόσθεσε για τον Τζο Μπάιντεν: «Είμαι κατηγορούμενος εξαιτίας σου. Αυτές είναι κατηγορίες του Μπάιντεν κατά του πολιτικού του αντιπάλου».

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει 91 κατηγορίες κακουργημάτων από τέσσερις διαφορετικές πολιτειακές και ομοσπονδιακές έρευνες γεγονός για το οποίο - σύμφωνα με την New York Post - καυχιόταν συνεχώς.

«Είμαι ο πρώτος που κατηγορήθηκε και ο αριθμός του σε δημοσκοπήσεις ανέβηκε», είπε και συνέκρινε τον εαυτό του με τον διαβόητο γκάνγκστερ Αλ Καπόνε, στην προσπάθειά του να κάνει ένα αστείο.

Ο Τραμπ στην ομιλία του, υποσχέθηκε να κερδίσει τις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και τον Λευκό Οίκο στις προεδρικές εκλογές του 2024. «Θα πάρουμε τη Νέα Υόρκη», φώναξε καταχειροκροτούμενος από το κοινό του. «Πιστεύω έχουμε μία μεγάλη ευκαιρία, με χιλιάδες ανθρώπους να ζουν στα πεζοδρόμια και στους δρόμους και με παράνομους εξωγήινους να εισβάλλουν στην πόλη και την πολιτεία μας όπως κανείς δεν φανταζόταν».

Δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους, όπως στον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, τη Νίκι Χέιλι και τη Λετίθια Τζέιμς.

Στην φανταχτερή εκδήλωση της οποίας τα εισητήρια κόστισαν στον κάθε ένα τουλάχιστον 700 δολάρια, παρευρέθηκαν οι δημοτικές σύμβουλοι της Νέας Υόρκης Βίκι Παλαντίνο και Ινα Βερνίκοβ, με την τελευταία να τιμάται από τον Ντόναλντ Τραμπ στη σκηνή.

Μεταξύ άλλων το παρών έδωσαν: o Βις Μπούρα, κορυφαίος βοηθός του πρώην βουλευτή Τζορτζ Σάντος – ο οποίος εκδιώχθηκε από το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα μετά από μια σειρά από κατηγορίες για διαφθορά, o πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι και άλλοι.

Πηγή: skai.gr

